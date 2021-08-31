Fiat Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Fiat Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Fiat S.P.A. otomobil üreticisi olan firma, endüstriyel ve finansal olan bir gruptur. 11 Temmuz 1899 tarihinde Giovanni Agnelli Tarafından Torino içerisinde kurulmuştur. Adını "Fabbrica Italiana Automobili Torino" sözcüklerinin baş harflerinden almıştır. Bünyesinde Alfa Romeo, Lancia Maserati, Chrysler, Dodge, Ferrari, Yamaha Motor Company, Iveco ve Jeep gibi markaları barındıran bir markadır. Bir başka deyiş ile bu markaların bir manada sahibi olmaktadır. Dünya üzerinde en büyük otomobil ve sanayi grupları içerisinde yer almaktadır.

Fiat Hangi Ülkenin Markasıdır?

Fiat otomobil markası İtalya’nın Torino şehrine ait olan bir markadır.

Fiat Nerede Üretiliyor?

Fiat markası 1909 tarihinde Birleşik Devletlerde bir fabrika açmıştır. 1922 tarihinde ise lüks araçlar ile beraber orta gelirli kişiler için de otomobiller çıkarmaya başlamıştır.

Fiat Ne Zaman Kurulmuştur?

Fiat otomobil üreticisi, endüstriyel ve finansal grup olarak 11 Temmuz 1899 tarihinde kurulmuştur. Dünyada büyük bir yere sahiptir.

Fiat Markasının Sahibi Kimdir?

Fiat markası Giovanni Agnelli Tarafından Torino'da kurulmuş olan bir otomobil markasıdır. Adını Fabbrica Italiana Automobili Torino" kelimelerinin baş harfleri içinden almıştır.

Fiat Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

1909 senesinde Fiat, Birleşik Devletler içerisinde bir fabrika kurmuştur ve burada özel otomobillerin beraberinde kamyonet, tren, traktör, gemi motorları ve uçak üretimini de gerçekleştirmiştir. 1922 senesinde Fiat, sayıları devamlı artış göstermekte olan normal tüketiciler için de ekonomik fiyata sahip ürünleri bulunan bir marka olmayı hedeflemiştir.

Endüstri Birlik kendisinin Birleşik Devletler pazarı içerisinde açık kalmış olan ve motorize küçük otomobiller ile kolay şekilde doldurulacak bir boşlukta yer aldığını hissetmekteydi. Bu sebepten dolayı "Herkes için bir otomobil" sloganını benimsemiştir.