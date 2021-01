Fethi Toker yaşamını yitirdi

Ekim 1932 tarihinde Safranbolu’da doğan Toker, Safranbolu’da ilk ve ortaokul eğitiminin ardından 1951 yılında Edirne İlköğretmen Okulu’ndan, 1958 yılında da Gazi Eğitim Enstitüsü Pedogoji Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Amerika Birleşik Devletlerine gitti, New York’ta Teachers College, Columbia Üniversity’de lisans eğitimini tamamladı, master yaptı. 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi bursu ile yeniden Amerika Birleşik Devletlerine giden Fethi Toker, Üniversity of California at Los Angeles’te psikoloji dalında doktora eğitimini tamamladı. Yurda dönüşünün ardından Öğretmen Okullarında Meslek Dersleri Öğretmenliği yapan Fethi Toker, 1965-69 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Test ve Araştırma Bürosunda uzman olarak görev yaptı. Toker, 1969 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesin’de dersler verdi1975-83 yılları arasında Öğrenci Yerleştirme Merkezi’nde (ÖSYM) yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayan ve Araştırma Bölüm Başkanlığı da yapan Fethi Toker, 1983 yılından itibaren ÖSYM Başkan Yardımcılığı, Kurucu Başkan Prof. Dr. Altan Günalp’in vefatını üzerine ise 1988 yılından itibaren ÖSYM Başkanlığı görevini üstlendi. 1993 yılında kendi isteğiyle görevinden ayrılan Prof. Dr. Fethi Toker, üç yıl boyunca ÖSYM’de danışmanlık yaptı. 1996 yılında yeniden ÖSYM Başkanlığı görevine getirilen Toker, 2002 yılında emekli oldu. Ünlü bilim insanı adına Safranbolu’da, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bulunuyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba günü Safranbolu’da toprağa verilecek Fethi Toker için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de bir mesaj yayımladı. Aygün’ün mesajı şöyle:

"Eski ÖSYM Başkanlarımızdan Prof. Dr. Fethi TOKER’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."