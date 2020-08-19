Fetanet ne demek? Fetanet nedir? Fetanet TDK kelime anlamı

Fetanet özellikle birçok farklı yazılı kaynakta ve eserde karşılaşılan sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından ise bu kelimenin anlamı genel olarak, ‘Akılla aklı aşma’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda yüksek zeka ve mantık üzerinden de ele alınıp değerlendirilen bir sözcüktür.

Fetanet Ne Demek?

Hem dini açıdan hem de genel anlamıyla fetanet kelimesi ön plana çıkıyor.

- Yüksek zeka ya da dahi

- Akıllı aklı aşma

- Peygamber mantığı (ruh, kalp, his, mantık ve letaifi)

Bu anlamları üzerinden fetanet kelimesi cümle içerisinde kullanılabilir ya da tek başına değerlendirilebilir. Özellikle kuru bir akıl ya da mantık değil, bunun ötesinde daha iyi anlatan bir anlamı bulunmaktadır. Yüksek zekalı ve yüksek deha ile birlikte dehanın ötesinde bir mantı ele alır.

Fetanet Arapça kökenli bir kelimedir. Çok uzun yıllardır Türkçede bulunan ve amaca uygun farklı yerlerde kullanılan sözcükler arasında gelir. Yaratılıştan itibaren gelen çabuk anlama yeteneği üstün zeka ve anlayış ile kavrama gibi anlamlara sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda peygamberlere mahsus beş isim içerisinde yer alır. Bu yönüyle hem dini açıdan hem de gündelik yaşamdaki genel anlamıyla kullanılabilmektedir. Ancak Türkçede çok fazla değerlendirilen bir sözcük değildir.