FET nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? FET sembolü, çalışma prensibi ve kullanım alanları

FET, bazen tek taşıyıcı tipi işlemi içerdiğinden tek kutuplu transistör olarak adlandırılır. Temel FET transistör tipleri, BJT transistör temellerinden tamamen farklıdır.

FET Nedir?

FET, kaynak, drenaj ve geçit terminalleri olan üç terminalli yarı iletken cihazlardır. Yük taşıyıcılar, kaynaktan akan bir kanaldan akan elektronlar. Kaynaktan drenaja doğru oluşan elektron iletimi, kaynak terminallerinde uygulanan voltaj tarafından takip edilir.

İki kutuplu olan FET'ler, yüklendiğinde silikon kanalın iletkenliğini değiştiren ve transistörü açıp kapatan bir elektromanyetik alan oluşturan bir geçit elemanı kullanır.

FET tabanlı silcon yongaların yapımı, iki kutuplu muadillerinden daha kolaydır. FET'ler, tek bir çip üzerinde yüz milyonlarca kişinin yanı sıra ayrı ayrı paketlenmiş ayrı bileşenler olarak üretilir.

FET Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

FET'ler, bipolar transistörlerden biraz daha yavaş geçiş yapar, ancak daha az güç kullanır. FET üzerinde yer alan kapı terminali şarj edilmişse, transistörü uygun zaman süresince açık ve ya kapalı tutmak için yoğun akıma ihtiyaç yoktur.

Alan etkili transistör olan FET, elektronik endüstrisinin birçok alanında kullanılan önemli bir elektronik bileşendir.

FET, RF teknolojisi gibi güç kontrolü yapmak için ya da elektronik anahtarlama için oluşturulan pek çok devrede kullanılır.

FET devreleri, bipolar transistör teknolojisi kullanan IC'lerden çok daha düşük seviyelerde güç tüketir. Bu, çok büyük ölçekli entegre devrelerin çalışmasını sağlar. MESFET'ler olarak bilinen metal yarı iletken mikrodalga iletişimlerinde kullanılırken FET'ler JFET'lerle aynı özelliği gösterir. FET, alan etkili transistörler olarak bilinir. Çünkü elektrik prensibine bağlı biçimde çalışır.

FET Sembolü Nedir?

FET, Field Effect Transistörün ifadesinin açılımıdır. FET'ler iki tiptedir. Bağlantı FET transistörü, JFET olarak bilinirken diğeri ise MOSFET'tir. En yaygın kullanılan ve yaygın olarak bilinen FET'ler ise MOSFET'lerdir. MOSFET'in kapı terminaline negatif voltaj uygulandığında, pozitif yük taşıyan taşıyıcılar veya delikler oksit tabakasının yakınında daha fazla birikir. Kaynaktan tahliye terminaline bir kanal oluşturulur. MOSFET'lerde ayrıca, akımın istenmeden akmasına izin verebilecek dahili bir diyot bulunur.

Bağlantı FET transistörü ise elektrikle kontrol edilen bir anahtar olarak kullanılabilen bir tür alan etkili transistördür. Elektrik enerjisi boşaltma terminallerine kaynakları arasında aktif kanalı içinden akmaktadır. Kapı terminaline ters ön gerilim uygulayarak, kanal gerilir, böylece elektrik akımı tamamen kesilir

FET'in Çalışma Prensibi ve Kullanım Alanları Nelerdir?

FET'ler transistörler yardımı ile çalışan bir sisteme sahiptir. JFET'ler ve MOSFET'ler FET'in çalışma prensibini oluşturur. FET’lerin şöyle çalışır. G ucuna uygulanan gerilime bağlı olarak D-S arasından geçen akımın değeri değişmektedir. G ucuna gelen gerilim ters yönlüdür. Buna göre D-S kanalı daralma veya genişleme gösterir. FET’lerin çalışma prensibi, diyotların ters polarmasındaki elektriksel çalışmasına benzer.

FET bileşeninin en büyük avantajı ise yüksek giriş direncidir. Bunun yanı sıra FET, voltaj kontrollü bir cihaz ve giriş-çıkış arası yüksek bir izolasyona sahiptir. Ayrıca kutupsuz bir cihaz olması sayesinde elektronik gürültü miktarı da azdır. Radyasyona karşı da dayanıklıdır. Fakat statik hasarlama gibi durumu yüksektir. Bu yüzden kullanılırken özel kontrol gerektirirler.

FET'ler tek kutuplu bir gerilim hattı olduğu için daha çok dijital entegre devrelerinde, analog sistemlerde, amplifier olarak bilinen yükselticilerde ve IGBT sistemleri üzerinde kullanılır. FET'lerin kullanım alanı geniştir.