Festival havasında okul öncesi etkinlikleri

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Ağustos ayı içinde, okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak; toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak; aile, çocuk ve okul iş birliğini güçlendirmek amacıyla 81 ilde ve ilçelerde 'okul öncesi etkinlikleri' yapılacak. Etkinliklerde aile-çocuk etkileşimini sağlayan, çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına, kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri, çocukların merak duygularını besleyen ve keşfetmelerini sağlayan çeşitli bilim atölyeleri kurulacak. Ayrıca geleneksel çocuk oyunlarına da yer verilecek.

VELİLER İÇİN SEMİNER DÜZENLENECEK

Etkinliklerde okul öncesi eğitimin önemine yönelik ailelere bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Seminerlerinde velilere, çocukların bu dönemdeki eğitimlerinin önemi ve nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgi sunulacak. Böylece, ebeveynler çocuklarının gelişimine daha aktif bir şekilde katkıda bulunabilecek ve evde de destekleyici bir ortam oluşturabilecekler.