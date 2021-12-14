Fesh etmek ne demek, ne anlama gelir? Fesh etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Fesh etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İlga etmek 2- Vazgeçmek 3- Bozmak 4- İptal Ettirmek 5- Lağvetmek

6- Caymak 7- Tevil Etmek

Fesh etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan feshetmek kelimesi, bir anlaşmanın bozulması ya da geçerli olan bir kuralın hükmünün kalkması demektir. Bu kelime hukuk alanında terim alanında kurulur. Üst mahkemenin, daha önce alınmış bir kararı bozmasına ve geçersiz saymasına feshetmek denir.

Fesh etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Fesh etmek, anlamca kaynaşmış birleşik bir isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

Feshetmek - Doğru Kullanım

Fesh etmek - Yanlış Kullanım

Fesh etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Eğer sözleşmeyi zamanından önce feshedersek bin iki yüz lira tazminat öderiz.

2- İki taraf anlaştığı için sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.