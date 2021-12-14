Fesh etmek ne demek, ne anlama gelir? Fesh etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Çavuşoğlu duyurdu Ermenistanla normalleşmeBakan Çavuşoğlu duyurdu! Ermenistan'la normalleşme#Mevlüt Çavuşoğlu
Erol Bulut Fenerbahçeyi bir kez daha mat etti Son 4 yılda...Erol Bulut Fenerbahçe'yi bir kez daha mat etti! Son 4 yılda...#Erol Bulut
Galatasaray Sivasta hem 3 puanı hem de Muslerayı kaybetti Penaltı beklentisi sonrası futbolculardan sert tepki...Galatasaray Sivas'ta hem 3 puanı hem de Muslera'yı kaybetti! Penaltı beklentisi sonrası futbolculardan sert tepki...#Galatasaray
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Ünlü şarkıcı trafik kazası geçirdi Erkek arkadaşı hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı trafik kazası geçirdi! Erkek arkadaşı hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
Fenerbahçe, 5 gollü maçta Gaziantepe kaybettiFenerbahçe, 5 gollü maçta Gaziantep'e kaybetti#Gaziantep FK Fenerbahçe
Erdoğan başkanlık etmişti İstanbuldaki ekonomi zirvesi sona erdiErdoğan başkanlık etmişti! İstanbul'daki ekonomi zirvesi sona erdi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
Bakan Koca kritik üç durumun nedenini tek yanıtla açıkladıBakan Koca kritik üç durumun nedenini tek yanıtla açıkladı#Koronavirüs
Omicrona karşı en etkili aşı hangisi Ve merakla beklenen sonuçlar yayınlandıOmicron'a karşı en etkili aşı hangisi? Ve merakla beklenen sonuçlar yayınlandı #Omicron Varyantı
Beşiktaşta Önder Karaveli kararı Yola devam edilecekBeşiktaş'ta Önder Karaveli kararı! "Yola devam edilecek"#Beşiktaş
Galatasaray, Sivasspora tek golle yenildiGalatasaray, Sivasspor'a tek golle yenildi#Süper Lig
Canlı yayında öğrenince yıkılmıştı Çok acı haber geldi… Eşinden skandal sözlerCanlı yayında öğrenince yıkılmıştı! Çok acı haber geldi… Eşinden skandal sözler#Uşak
Seren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişimSeren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişim!#Seren Serengil
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Fesh etmek ne demek, ne anlama gelir? Fesh etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Fesh Etmek#TDK#Kelime
Fesh etmek ne demek, ne anlama gelir Fesh etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Bazı kaynaklarda ''fesih'' şeklinde yazılan fesh kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Fesh kelimesi, daha önce anlaşmaya varılmış bir kararın bozulması ve hükmünün geçersiz kılınmasıdır. Bu kelime günümüzde daha çok iptal etme anlamında kullanılır. Fesih sözcüğü birçok tamlama ve kalıp ifadede yer alır. Örneğin fesh-i ahd, sözünden caymak, yeminini bozmak demektir. Fesh etmek ne demek, ne anlama gelir? Fesh etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

Fesh etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İlga etmek 2- Vazgeçmek 3- Bozmak 4- İptal Ettirmek 5- Lağvetmek

 6- Caymak 7- Tevil Etmek

 Fesh etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan feshetmek kelimesi, bir anlaşmanın bozulması ya da geçerli olan bir kuralın hükmünün kalkması demektir. Bu kelime hukuk alanında terim alanında kurulur. Üst mahkemenin, daha önce alınmış bir kararı bozmasına ve geçersiz saymasına feshetmek denir.

 Fesh etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Fesh etmek, anlamca kaynaşmış birleşik bir isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

 Feshetmek - Doğru Kullanım

 Fesh etmek - Yanlış Kullanım

 Fesh etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Eğer sözleşmeyi zamanından önce feshedersek bin iki yüz lira tazminat öderiz.

 2- İki taraf anlaştığı için sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fesh Etmek#TDK#Kelime

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın