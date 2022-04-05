Fes Nedir, Kim İcat Etti? Fes Nereden Geldi, Nasıl Takılır?

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Fesler kalıplarına ve biçimlerine göre birçok türe ayrılır. 19. yüzyılda Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan fes çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Zuhaf (Uzun fes) 2- Aziziye (Diğer fes çeşitlerine göre daha yayvan olan fes)

3- Mecidiye (Geniş fes) 4- Hamidiye (Uzun ve dar fes)

Fes Nedir?

Pirinç ve ahşap kalıplardan yapılan, ucu püsküllü şapkalara fes denir. Fes, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hem Osmanlı Devletinin hem de İslam'ın sembolü olmuştur.

Fesi Kim İcat Etti?

Fes'i kimin icat ettiği tam olarak bilinmemektedir. İcat edildiği yer ise Fas'tır. Adını Fas'ın Fes şehrinden alan bu şapkalar, Osmanlı Devleti dışında birçok Arap ülkesinde de kullanılmıştır.

Fes Nereden Geldi?

Fes, ülkemize Tunus'tan gelmiştir. Serpuş adıyla da bilinen fesler, ülkemize geldikten sonra halk ikiye bölünmüş, kimileri fes takarken kimileri sarık giymeye devam etmiştir. II. Mahmud'u ve yaptığı yenilikleri desteklemeyen kesim, fes için ''püsküllü bela'' ifadesini kullanmıştır. Günümüzde de sıklıkla kullanılan ''Kimin nesi kimin fesi'' sözü de bu dönemde ortaya çıkmıştır.

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Fes Nasıl Takılır?

Fes en esnek şapka türlerinden biri olduğu için rahatlıkla takılabilir. Ancak sipersiz bir şapka olan fes, yağışlı ve rüzgarlı havalarda deforme olabilir. Ucundaki püsküllerin ise iki günde bir taranması gerekir.