Fermat teoremi nedir? Fermat teoremi formülü ve örnekleri ile konu anlatımı

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Fermat teoremi, ünlü matematikçi Pierre de Fermat'a ait olan teoremdir. Adını Fransız matematikçiden almış olan bu teorem aynı zamanda Pierre de Fermat'ın son teoremidir. Çünkü ünlü matematikçi bu teoremi çözdükten sonra vefat etmiştir. Fermat teoremini diğer teoremlerden ayıran en önemli özelliği ise çözümünün bir kaza sonucu kaybolmasıdır.

Fermat Teoremi Nedir?

Fermat teoremi, ünlü matematikçi Pierre de Fermat'ın son teoremidir. Fermat, bu teoremi çözmesiyle beraber, evi bir kaza sonucu yanmıştır ve teoremin sonucu da bu kaza sonucu yok olmuştur. Ölümü ile beraber uzun yıllar teorem sonuca ulaşamamıştır. 17. yüzyılda öne sürülen bu teorem ancak 1994 yılında çözülebilmiştir. İngiliz matematikçi Andrew Wiles tarafından çözülen bu teoremin cevabı da oldukça uzundur.

1994 yılında resmi olarak kabul edilen bu teoremin kanıtı tam olarak 129 sayfa sürmüştür. Ancak Fermat, ölümü esnasında teorem üzerinde bir değişiklik yapmadıysa teorem ile ispatı arasında fark olduğu belirlenmiştir. Fermat bu teoreminde çokgensel sayı teoremini geliştirmiştir. Yani bu teoremdeki amacı çokgensel sayı teoremini gerçekleştirmektedir. Fermat teoremine göre iki kare teoremi ve her sayının üç üçgensel sayı, dört kare sayı, beş beşgen sayı vb. toplamının olduğunu belirten çokgensel sayıyı açıklamıştır.

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Fermat Teoremi Formülü

Pisagor teoremi ile de ilişkili olan Fermat teoremi, 350 yıl boyunca dünyaca ünlü matematikçileri bu soru ile uğraştırmıştır. Oldukça zor olan bu teorem sonuca ancak 1994 yılında ulaşabilmiştir. Fermat teoremi formülü ise aşağıdaki gibidir;

a üzeri n+ b üzeri n= c üzeri n şeklindedir.

Bu teoremde a, b, c, sayıları tam sayıdır. Eğer n= 2 olarak ele alınır ise Pisagor teoremine dönüşmektedir. Ancak bu teorem aynı zamanda eğer ki n 2'den büyük ise bu teoremin gerçekleşmeyeceğini ifade etmiştir. Bu formül yalnızda n=1 ve n=2 olduğu durumlarda geçerlidir.

Fermat Teoremi Örnekleri ile Konu Anlatımı

Fermat teoremi, ispatı zor olan bir konudur. Bu konuyu bol örnek üzerinden çalışarak anlamak daha kolay olacaktır. Yüzyıllar boyunca birçok matematikçiyi uğraştıran ve ancak çok büyük bir sayıda gerçekleştiği fark edilen bu teoremde bazı durumlar ispatlanamamıştır. Ancak Fermat, öne sürdüğü çoğu teoremi hep açıklamasız yani ispatsız bırakmayı tercih etmiştir. Bunun nedeni ise çözümünün başkaları tarafından bulunmasını istemesidir. Fermat teoremi ile örnekleri sizler için aşağıda inceledik;

Örnek 1;

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8 üzeri 103 sayısı 13'e bölünürse elde kalan kaç olur?

Çözüm; Fermat teoreminde yer alan 8 üzeri 12 ≡ 1 (mod 13) olup

8 üzeri 103 ≡ (8 üzeri 12) üssü 8. 8 üssü 7 ≡ 8 üssü 7 ≡ 2 üssü 21 ≡ 2 üzeri 9 ≡ 2 üzeri 4. 2 üzeri 4. 2 ≡ 5

Örnek 2;

n tam sayısı için n üssü 33 - n sayısı 15'e nasıl bölündüğünü gösteriniz.

Çözüm; n üzeri 33 - n= n( n üzeri 32 - 1) şeklinde formülü olup

(n,3) = 1 » n üzeri 2 ≡ 1 (mod 3) n üzeri 32 ≡ 1

(mod 5) (3.5) n ( n üzeri 32 - 1 ) şeklindedir.