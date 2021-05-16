Ferhat Paşa Antlaşması Nedir? Ferhat Paşa Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Ferhat paşa Antlaşması ile birçok İran toprağı ele geçirilmiştir. Bu savaşlar sırasında pek çok zayiat Osmanlı devleti tarafında verilmiştir. Fakat bazı savaşlarda da oldukça önemli başarılar ve anlaşmalarda elde etmişlerdir.

Ferhat Paşa Antlaşması Nedir?

Ferhat paşa Antlaşması Osmanlı devletini n fazla toprak kaybetmesi ile birlikte batıdaki kazanımlarını doğuya kaydırmıştır. İran coğrafyası ve İran Tebriz sarayının güçlü ganimetler, pek çok Osmanlı devlet büyüğü tarafından çıkış yolu olarak düşünülmektedir. Bu nedenle sık sık Osmanlı devleti ile İran arasında savaşlar olmaktadır. Bu savaşlardan biri olan ve 3. Murat zamanında gerçekleşen Osmanlı İran savaşı sonucunda Ferhat paşa Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile her iki devletin de sağlıklı ilişkiler yürütmesi hedef olunmuştur.

Ferhat Paşa Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Ferhat paşa Antlaşması Osmanlı devleti ile buğunun İran devleti olarak adlandırılan coğrafyada yaşayan Safevi devleti arasına imzalanan bir anlaşma olmaktadır. Anlaşma İstanbullu ilinin sınırları içinde imzalanmıştır.

Ferhat Paşa Antlaşması Tarihi Ve Özeti

Ferhat paşa Antlaşması Osmanlı devletinin İran ile mücadelelerinin en önemli ürünlerinden bir olmaktadır. Bu anlaşma bizzat 3. Murta tarafında İstanbul da imzalanmıştır. Anlaşma metni ve taslağı her iki devletin ileri gelenler ive hükümdarlarınca oluşturulmuştur. Anlaşma 1590 yılının yaz ayında imzalanmıştı. Bu gün bu anlaşmanın orijinal hali İran ve Türkiye de bulunmaktadır.

Ferhat Paşa Antlaşması Maddeleri

Ferhat paşa Antlaşması anlaşması daha çok Osmanlı devleti lehinde olan bir anlaşma olarak bilinmektedir. Anlaşma metni farsça ve Osmanlı Türkçesi olacak şekilde iki kere yazılmıştır. Ferhat paşa Antlaşması maddeleri şöyle olmaktadır.

İran’ın en büyük şehir olan ve doğu Azerbaycan’da bulunana Tebriz ili ve çevre eyaletleri Osmanlı devletine teslim edilmiştir.

Osmanlı devletine bırakılan ve kesin olarak bir daha müdahale edilmeyen alanlardan birsi de Gürcistan olmaktadır. Gürcistan kesin ve kani olarak Osmanlı devletine bırakılmıştır.

Azerbaycan bölgesinde bulunana ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Karabağ bölgesi Osmanlı devleti egemenliği altına bırakılmıştır.

Rusya bağlı olan Dağıstan bölgesi Osmanlı devletine bırakılacak ve İran devleti bu alanlar üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecektir.

Ayrıca Şii İran halkı ve İran hükümdarı hiçbir şekilde dini figürler üzerinde kötü söz söylemeyecek ve yüze zatlar olduğu kabul edecektir.

İran devletinin Her yıl Osmanlı devletine bir miktar tazminat vermesi kararlaştırılmıştır.

Ferhat Paşa Antlaşması Önemi

Ferhat paşa Antlaşması ile Osmanlı devleti birçok Türk ve Müslüman toprağını bölgesi almıştır. Türklerin yoğunlukta yaşadığı ve oldukça önemli bir mevki olan Karabağ bölgesinin alınması oldukça önemli olmaktadır.

Ferhat paşa Antlaşması ile Osmanlı devleti ekonomisini düzeltmiştir ve batı ile birlikte doğuda da kazanımlarını sürdürmektedir. Tebriz gibi hem askeri hem de stratejik açıdan önemli yerlerin ele geçilmesi önemli olmaktadır.

Ferhat Paşa Antlaşması Sonuçları

Ferhat paşa Antlaşması ile birlikte tekrar ve yeniden doğu dünyası üzerinde yöneticilik vasfını Osmanlı Devleti yeniden almıştır. Halife olduğunu belirli ederek herhangi bir insansın İslam için önemli bireyler üzerinde kötü sözler etmeyeceğini vurgulamıştır. Alınan tazminatları ödeyemeyen ve oldukça zor duruma düşen İran devleti yaklaşık 70 yıl sonra Osmanlı devletine saldırmıştır.