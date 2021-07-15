Ferforje nedir ve nerelerde kullanılır? Ferforje neyle boyanır

Farklı şekiller ve tasarımlar üzerinden binaya bağlı olarak günümüzde ferforje yaygın olarak uygulanmaktadır. Tabii bunun ne anlama geldiği ve nasıl yapıldığı ile beraber ne ile boyandığı merak edilen konular arasında gelir. Yapının tasarımına ve özelliklerine bağlı olarak farklı biçimlerde ferforje ele alınmaktadır. Buna göre özel yapı altında işlenir.

Ferforje Nedir?

Ferforje kısaca dökme demir anlamına gelir. Özellikle demir yüksek ısıya maruz bırakılır ve bu doğrultuda dövülme işlemi ile şekil verilir. Daha sonra özel yöntemleri altında kurması ile beraber, ilgili alan için güzel bir estetik yapı oluşturur. Sadece estetik değil aynı zamanda dayanıklı ve güvenli bir yapı ortaya çıkar. Özellikle balkon alanları için çok fazla değerlendirilen bir yapı olduğunu dile getirmek mümkün. Dövme demire nazaran çok daha düşük bir karbon yapısına sahiptir. Bu sebepten dolayı kırılacak kadar büküldüğü vakit içerisindeki tanecik yapısı açık şekilde görülebilmektedir.

Ferforje Nerelerde Kullanılır?

Hem dayanıklı hem de estetik bir yapıya sahip olması nedeniyle ferforje günümüzde birçok değişik alanda kullanılmaktadır. Özellikle geniş bir kullanım alanı ile beraber pek çok farklı yapının ve binanın vazgeçilmez unsurları içerisinde gelir. Bu doğrultuda ferforje yapısının kullanıldığı alanlar şunlardır;

- Balkon kapısı

- Balkon korkuluğu

- Bahçe kapısı

- Bahçe korkuluğu

- Merdiven korkuluğu

- Pencere korkuluğu

- Ferforje kapı

Bu şekilde yukarıda yazıldığı gibi birçok farklı alanda günümüzde yaygın biçimde kullanıldığını söylemek mümkün. Özel tasarım altında ve belirli işlemler eşliğinde üretimi gerçekleştirilir. Belirli bir ısıya maruz bırakılan demir, farklı ve estetik bir yapı haline getirilir. Bu yapı aynı zamanda özel olarak hazırlanmış farklı şekiller üzerinden estetik bir görüntü sunar. Böylece alanın yapısına ve ölçümüne uygun şekilde ele alınmak suretiyle hazırlanır.

Ferforje Neyle Boyanır?

Ferforje konusunda en merak edilen durumlar içerisinde ne ile boyandığı geliyor. Bu bağlamda farklı ürünlerin olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle sentetik, selüloz ve akrilik boyalar bu konuda ön plana çıkmaktadır. Sprey boya olarak mevcut olan bu ürünler, farklı ferforje yapılar için kullanılır. Bunlar arasında özellikle en dayanıklı olanlar selüloz sprey boyalardır. En dayanıksız olanlar ise akrilik boya çeşitleridir. Bu sebepten dolayı ferforje kapılar için selüloz başta olmak üzere aynı zamanda sentetik boyalar kullanmak önerilir. Bu sayede tasarım açısından hazırlanmış özel ferforje yapılar, çok daha uzun süre görsel etkisini kaybetmeden kullanılır.

Ferforje İçin Alternatif Var mı?

Ferforje yerine alternatif olarak kullanılabilecek yapıyı yine ferforje olarak ifade etmek mümkün. Tabii burada belli başlı bazı farklar ön plana çıkıyor. Özellikle malzeme kalitesi bu bağlamda değişkenlik gösterebilir. Tabii güvenlik açısından önemli olduğundan dolayı, ferforje için malzeme kalitesi büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı herhangi bir alternatifi olmadan, günümüzde ferforje birçok farklı alanda ilk ve tek sırada gelir.

Ferforje Güvenli mi?

Kullanıldığı alan itibariyle ferforje bu konuda en güvenli yapıdır. Dökme demir üzerinden ele alınması ile beraber yüksek ısı eşliğinde işlem gerçekleştirilir. Yapılan bu işlem kapsamında birçok farklı yapı için balkon ya da kapılar çok daha güvenli hale gelir.