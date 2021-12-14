Feragat etmek ne demek, ne anlama gelir? Feragat etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Çok sık kullanılan Feragat etmek sözcüğü her alanda kullanılabiliyor. Feragat etmek sözcüğünün sözlüklerde bulunan değişik anlamları vardır. Feragat etmek TDK'ya göre, hakkı olan herhangi bir şeyden kendi rızasıyla vazgeçmek anlamındadır.

Feragat Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlam bakımından araştırılan Feragat etmek, herkesin öğrenmesi gereken bir kelimedir. Bireyler kendilerini Türkçe dilinde geliştirmek adına Feragat etmek sözcüğünü de araştırabiliyor. Feragat sözcüğünün ne anlama geldiği bilgileri kişilerce aranıyor. Feragat etmek, bir kişinin hakkı olan bir şeyden herhangi bir baskı olmadan kendi isteğiyle vazgeçmesidir.

Feragat Etmek Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Anlamı sözlüklerden öğrenilen Feragat etmek kelimesinin doğru yazımı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birçok insan bulunuyor. Feragat etmek sözcüğünün bitişik yazılması bir yazım yanlışı olarak kabul ediliyor.

TDK Sözlük Anlamı

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TDK'da merak edilen kelimelerinin anlamlarına ulaşmak mümkündür. TDK'da yapılan araştırmalarla feragat etmek sözcüğünün anlamı öğrenilebiliyor. TDK'ya göre feragat etmek sözcükleri, kişilerin kendi isteğiyle herhangi bir şeyden vazgeçmesi anlamındadır.