Feodalizm nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Feodalizm (derebeylik) yönetimi özellikleri

Feodalizm, Ortaçağ döneminde politik ve ekonomik yaşamın önde gelen yoluydu. Krallar ve kraliçeler gibi hükümdarlar, lordlar denen diğer güçlü insanların desteğiyle kontrol ve iktidarı sürdürdüler.

Feodalizm Nedir?

Feodalizm, kral ve soylular arasında dağılmış ve dengelenmiş bir siyasi iktidar sistemidir. Bu sistem oldukça zayıf bir idare sistemidir. Orta Çağ boyunca Avrupa'nın savaşçı soyluları arasında lordlar, vasallar ve tımarların üç temel kavramı etrafında dönen genel bir karşılıklı yasal ve askeri yükümlülükler kümesine atıfta bulunur. "Feodalizm" kelimesi aslında bir ortaçağ terimi değildir. 16.yüzyıl Fransız ve İngiliz avukatlar tarafından savaşçı aristokrasisinin üyeleri arasındaki belirli yükümlülükleri tanımlayan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Terimi, bilinen en eski kullanımı feodal yedinci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Feodalizmin gelişmesinin beklendiği dönemde hiçbir yazar kelimenin kendisini kullanmadı. Haksız veya tarihi geçmiş olarak görülen herhangi bir yasa veya geleneği tanımlamak için kullanılan aşağılayıcı bir kelimeydi. Bu yasaların ve geleneklerin çoğu bir şekilde tımarın ortaçağ kurumuyla bağlantılıydı. Bu sebeple tek terim altında bir araya getirildi. "Feodalizm" , Fransız Devrimi sırasında türetilen bir kelime olan Fransız féodalizminden gelmektedir.

Feodalizm (Derebeylik) Yönetimi Özellikleri Nelerdir?

Feodalizmde toplumsal sınıflar her zaman ön plandaydı.

Asiller; Soyulular sınıfı olarak tanımlanan asiller, serflerin çalıştığı toprağın sahibi ve serfler üzerinde yönetici konumunda olan kişilere denmekteydi. Barom, Dük, Marki, Kont ve Şövalyeler bu sınıfa aittir. Asillerinde kendi aralarında hiyerarşik bir sistemleri vardı. Daha çok toprağa, mala ve mülke sahip olanlar daha soylu sayılırlar ve saygı görürlerdi.

Ruhban; Ruhban olarak adlandırılan bu sınıf insanlar güç ve nüfuz sahibiyediler. Ayrıca kiliseye bağlı keşişler, papazlar ve diğer din adamları bu sınıfa aitti.

Köylüler; Serfler olarak adlandırılan köylü sınıdı, sistemin en alt ve en geniş tabakasını oluşturmaktaydı. Asillerin topraklarında çalışır, üretim yapar ve az miktar para ya da ürüne tabi olarak geri kalanı soylulara verilirdi.