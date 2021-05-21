Fenotip nedir? Fenotip çeşidi sayısı nasıl bulunur

Yeryüzünde yer alan bütün canlılar karşılaştıkları koşullar neticesinde farklı genler üretir. Çoğu zaman çevresel faktörlere karşı daha dayanıklı hale gelmeye olanak veren bu yeni genler canlıların yeryüzünde daha güvenli yaşam sürdürmelerine imkan tanır. Fenotip olarak tabir edilen bu durum döllenme sonucu dünyaya gelecek yeni canlıları var olan çevresel koşullara farklı dış görünüşleri ile karşılık vermesidir.

Fenotip Nedir?

En basit tanım ile fenotip canlılarda var olan genlerin ve dışarıdan meydana gelen çevresel faktörlerin yeni dış görünüş oluşturmak için sergilediği davranıştır. Örneğin daha önce hiç soğuk iklimde bulunmamış canlılar yaşamlarına devam edebilmek için kalın derilere, büyük kürklere ve yoğun kas kütlesine ihtiyaç duyar.

Dış faktörlere algılayan yaşam formunun genleri de bu koşullara cevap verebilmek için yeni genler üretir. Bunun neticesinde yaşam formu hayatına devam edebilmek için dış görünüşünü yeniden oluşturur. Böylelikle yerleşmiş olduğu yeni bölgenin iklimine daha uyumlu hale gelerek yaşamına devam etme imkanı bulur.

Fenotipler için verilebilecek bir diğer örnek ise anne ve baba olabilir. Örnek olarak düz saça sahip olan bir anne ile kıvırcık saça sahip olan bir baba dünyaya bir çocuk getirdikleri zaman çoğu saf genleri almak yerine anne ve babanın genlerini alacaktır. Dünyaya gelecek çocuk birinci kuşak olup kıvırcık saç düz saçlı genlere oranla daha baskın olduğu için çocuğun kıvırcık saçlı olması muhtemeldir. Bu tip fenotipler doğacak birinci kuşak çocuğun dış görünüşünü belirler.

Fenotip Çeşidi Sayısı Nasıl Bulunur?

Fenotip çeşidini hesaplamak için kullanılan formül oldukça basittir. 2ⁿ olarak bilinen formülü sayesinde her türlü yaşam formunun fenotipi kolaylıkla bulunabilir.