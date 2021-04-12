Fenomen öğretmenin müzik sınıfı

5 yıllık öğretmen Muzaffer Orhan, göreve atandığında Dört Eylül Ortaokulu henüz inşaat halindeydi. Sınıflardan birini müzik sınıfına dönüştürmek isteyen Orhan, masraflar için belediye ve okul aile birliğinden destek aldı ve kendi imkanlarını ortaya koydu. Böylece hayal edilen sınıf yaklaşık 2 yıl önce kuruldu. İlk iş sınıfın tabanını laminant kaplatıldı, laminantların altına döşenen köpükler ise nota figürlerine dönüştürülüp sınıfın duvarlarına asıldı. Sınıf duvarları, öğrencilerle birlikte boyandı, süslendi. Orhan, “Sadece müzik sınıfı için değil, her konuda öğrenciyle birlikte harekete etmek gerekiyor. El ele verip çalışmak başarıyı da mutluluğu da beraberinde getiriyor. Müzik sınıfını öğrencilerimle birlikte kurduk, kendi emeklerini ortaya koydukları için de sınıf onlar için çok kıymetli” diyor.

YOUTUBE’DA 100 BİNİ AŞKIN İZLENME

Muzaffer öğretmen, görev yaptığı okul dışındaki öğrencilere de ulaşmak istiyor. Hazırladığı animasyon videolarla YouTube üzerinden dersler veriyor. İzlenme sayısı 100 binleri bulan videoların animasyon, seslendirme ve kurgu gibi teknik süreçlerini tek başına yürüten Orhan, teknolojiyle yakından ilgileniyor ve birikimini sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

OKULUMUZDA PİYANO OLSA

ÖĞRENCİLERİ ulaşılması zor olanla tanıştırmanın peşindeki Orhan, “Okul yönetimi müzik sınıfı için bakanlıktan çalgı talep edecekti. Talep listesinde bağlama ve gitar vardı. ‘Müdürüm bunları listeden çıkaralım’ dedim. Çünkü bağlama ya da gitar daha kolay ulaşılabilir çalgılar. Önemli olan çocukları, ulaşamayacakları çalgılarla tanıştırmak. Bütçemiz şu an el vermiyor ama okulumda bir piyano olmasını çok isterim. Liseden kalma orgumu sınıfa getirdim, şimdilik onunla idare ediyoruz” diyor.