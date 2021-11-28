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Fenilalanin nedir, ne işe yarar? Fenilanin neden yükselir, zararlı mıdır?

Fenilalanin nedir, ne işe yarar Fenilanin neden yükselir, zararlı mıdır

Proteinlerin temel yapıtaşlarına aminoasit ismi verilir. Aminoasitlerin su kaybetmesi sonucunda daha karmaşık yapılar da proteinleri oluşturur. Aminoasitler, tüm vücut hareketlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Fenilalanin ise, esansiyel aminoasitler arasında yer alır. Son zamanlarda fenilalanin pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Fenilalanin nedir, ne işe yarar sizler için derledik.

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Fenilalanin aminoasit 3 farklı çeşidi bulunur. Bunlar ise, -L fenilalanin, -DL fenilalanin ve -D fenilalanindir. En çok bilinen ve bulunan çeşidi ise -L fenilalanindir.

 Fenilalanin Nedir?

 Fenilalanin adı verilen aminoasit protein ve çeşitli moleküllerin üretimi için görev yapar. Bunun yanında vücutta yer alan önemli moleküllerin yapımına da katılır. Bu madde, depresyon ve cilt rahatsızlıkları gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılır.

 Fenilalanin Ne İşe Yarar?

Vücudun tüm süreçlerinde aminoasit kullanımı olur. Vücudumuzda yaklaşık olarak 20 farklı çeşit aminoasit bulunur. Bu aminoasitler ise, iki çeşittir. Aminoasit çeşitleri ise, esansiyel olanlar ve esansiyel olmayanlardır.

Esansiyel aminoasitlerin vücut tarafından kendi kendine üretilmesi imkansızdır. Yediğimiz gıdalar sonucunda bu aminoasitleri de vücudumuza alırız. Bu tarz aminoasitlere fenilalanin, treonin, valin, lösin, metiyonin, lisin, izolösin, triptofan tüm bunlara örnek olarak verilebilir.

Fenilalanin aminoasidi, pek çok aminoaside metabolik olarak öncülük yapar.

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Fenilalanin aminoasidinin 3 farklı çeşidi vardır. Bunlar ise; -L fenilalanin, -D fenilalanin ve -DL fenilalanin çeşitleridir.

Fenilalanin vücutta eksik olması

halinde iştah azalması, amino asidüri, anoreksiya, ödem, karaciğerde hasar, depresyon, yeme bozukluğu, göz de kanlanma oluşumu gibi belirtiler görülebilir.

İnsan vücudunda az miktarda da olsa bazen fenilalanin eksikliği ortaya çıkabilir. Çünkü bu aminoasit, vücuda aldığımız proteinlerin yaklaşık olarak sadece %4 ile %5 oranını kapsar.

Fenilalanin vücutta eksik olması halinde iştah azalması, anoreksiya, depresyon, amino asidüri, karaciğerde hasar, ödem, yeme bozukluğu, göz de kanlanma oluşumu gibi belirtiler görülebilir.

Fenilanin Neden Yükselir?

 Fenilanin yüksekliği durumunda fenilanin diyeti, PKU ile fenilketonüri hastalarında tercih edilen bir beslenme şeklidir. Fenilketonüri hastalığı kalıtsal olduğu için doğuştan gelir. Bu hastalığa sahip olan kişilerin vücutları ise, protein bakımından zengin olan yiyecekler içinde bulunan fenilalanin adı verilen aminoasidi sindiremez.

 Fenilanin Zararlı mıdır?

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 Fenilanin özellikle de gelişme çağında olan çocuklarda beyinde çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle de bu tarz bir hastalığı olan kişilerin proteini olabildiğince az tüketmesi gerekir. Fenilanin diyet şekli, uzman diyetisyenlerin hazırladığı diyet listeleri üzerinden takip edilir.

 Fenilalanin vücutta eksik olması halinde iştah azalması, amino asidüri, anoreksiya, ödem, karaciğerde hasar, depresyon, göz de kanlanma oluşumu, yeme bozukluğu gibi belirtiler görülebilir. Fenilanin vücutta yer alan önemli moleküllerin yapımına da katılır. Bu madde ise, depresyon ve cilt rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılır.

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 Fenilanin Hangi Besinlerin İçinde Yer Alır?

 Fenilanin, süt, et, yumurta gibi hayvansal gıdalar içinde yüksek miktarda fenilalanin maddesi bulunur. Aynı zamanda baharatlar içinde de Fenilanin maddesi olduğu saptanmıştır.

 Fenilketönri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

 Fenilketonüri hastalığı bulunan bebekler doğum sırasında tamamen normaldir. Bu bebeklerin tanıları konularak önlem alınmadığı zaman ilerleyen dönemlerde beslenme güçlüğü, deride kızarıklıklar ve kusma gibi şikayetler görülebilir. Hastalığın tedavi edilmemesi halinde ise, fenilalaninin beyinde aşırı birikmesi ile birlikte zihinsel engellilere ve nörolojik bulgulara yol açabilir.

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 Fenilketonüri hastalarının ise, IQ seviyeleri genellikle 50’nin altında seyreder. Bu bebeklerin ise, fenilalaninin melanin pigmenti ile etkileşime girmesi sonucunda göz, ten ve saç renkleri açık olur. Bu bebekler, geç gelişir. Aynı zamanda bu bebeklerde anormal derecede küçük bir kafa yapısı görülebilir.

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