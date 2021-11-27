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Fena kelimesinin eş anlamlısı nedir? Fenanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Fena#Eş Anlamlısı
Fena kelimesinin eş anlamlısı nedir Fenanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Fena kelimesinin eş anlamı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Fena kelimesinin eş anlamını merak edenler son günlerde detaylı bir araştırma yapmaktadırlar. Fena kelimesinin eş anlamı aynı zamanda arama motorlarında trend haline gelmeyi başarmıştır. Fena kelimesinin eş anlamına dair ve eş anlamı ile ilgili örnek cümleler Türk Dil Kurumu sözlüğünde de yer almaktadır. Peki, fena kelimesinin eş anlamlısı nedir? Fenanın eş anlamı ile örnek cümleler nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Fena kelimesinin tam olarak 4 tane eş anlamı yer almaktadır. Fena kelimesinin her bir eş anlamına dair örnek cümle de yer almaktadır.

 Fena Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Fena kelimesinin ilk eş anlamı kötü kelimesidir. İkinci eş anlamı ise bet kelimesidir. Üçüncü e anlam berbat kelimesidir. Son anlamı ise nahoş kelimesidir.

 Fenanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

 - Başından bu kadar kötü bir olay geçtiği için uzun süredir kendini bir türlü toparlayamıyordu.

 - Bu duvarın rengini de kim beğendi böyle? Son derecede bet bir renk olmuş.

 - Hayatımda yaşadığım en berbat olayı bugün yaşadım. Uzun süredir bu berbat olayı unutabileceğimi zannetmiyorum.

 - Son günlerde ağzımda nahoş bir tat var.

 - Kız arkadaşım ile birlikte bir kafeye gittik ve yediğimiz yemek son derecede berbattı.

 - Hayatımda birçok olay yaşadım fakat yaşadığım olay bu kadar kötü olamazdı herhalde

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#TDK#Fena#Eş Anlamlısı

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