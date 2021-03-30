ApplyFentek sistemiyle Ã¶ÄŸrenci seÃ§en BahÃ§eÅŸehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, 4 aÅŸamadan oluÅŸan bir sÄ±nav uyguluyor. Tek bir sÄ±nav puanÄ±yla Ã¶ÄŸrenci seÃ§menin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken BahÃ§eÅŸehir Koleji Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Ã–zge Aslan, "BahÃ§eÅŸehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerimizde fark yaratan geleceÄŸin bilim insanlarÄ±nÄ± yetiÅŸtirme hedefiyle ilerlediÄŸimiz iÃ§in sÄ±navÄ±mÄ±zÄ±n da farklÄ± olmasÄ± gerektiÄŸine inandÄ±k. Bu nedenle okullarÄ±mÄ±zda bilgisayar Ã¼zerinden Ã§evrim iÃ§i bir kabul sÄ±navÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz" dedi.

"SESLÄ° VE VÄ°DEOLU SORULAR YER ALIYOR"

Dr. Ã–zge Aslan; TÃ¼rkÃ§e, matematik ve fen bilimlerinden sorularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ±n iÃ§eriÄŸi hakkÄ±nda detaylarÄ± paylaÅŸtÄ±:

"SÄ±nav yalnÄ±zca metin tabanlÄ± sorulardan oluÅŸmuyor. Aday Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼zerindeki biliÅŸsel yÃ¼kÃ¼ azaltmak adÄ±na sesli sorular da soruyoruz. Animasyon ve videolarÄ± izleyerek sorularÄ± cevaplÄ±yorlar. Ã–rneÄŸin, Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkÃ§e dersindeki sesli bir soruyu, kulaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± takarak metni dinleyip Ã§Ä±karÄ±m yaparak yanÄ±tlÄ±yor. Fen bilimlerinde yÃ¶neltilen bir deney dÃ¼zeneÄŸi sorusunu ise bir animasyonu izledikten sonra cevaplÄ±yor. Matematik testinde Ã¶ÄŸrencinin verilenlerden yola Ã§Ä±karak Ã§Ä±karÄ±m yapmasÄ±nÄ±, grafik Ã§izmesini bekliyoruz. Yani sadece standart Ã§oktan seÃ§meli sorular yerine hem aÃ§Ä±k uÃ§lu hem de Ã§oktan seÃ§meli sorularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±nav gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz."

"SINAVDA DÃ–RT AÅžAMALI DEÄžERLENDÄ°RME YAPILIYOR"

Apply Fentek sisteminde aday Ã¶ÄŸrencilerin baÅŸarÄ±larÄ± 4 aÅŸamada deÄŸerlendiriliyor. Ä°lk adÄ±mda, Ã§evrim iÃ§i sÄ±nav var. 2â€™nci aÅŸamada, aday Ã¶ÄŸrencilerin ApplyFentek sitesine yÃ¼kledikleri portfolyolar deÄŸerlendiriliyor. Ã–ÄŸrenciler, Fen ve Teknoloji lisesinde okumak isteme nedenlerini, buradan mezun olduktan sonra TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyanÄ±n geliÅŸimi iÃ§in neler yapacaklarÄ±nÄ± anlatÄ±yorlar. 8'inci sÄ±nÄ±f sonuna kadar sanat, spor ve bilimde hangi yarÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±, hangi Ã¶dÃ¼lleri aldÄ±klarÄ±nÄ±, hangi projeleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± belgelendiriyorlar.

BÄ°R SONRAKÄ° AÅžAMA MÃœLAKAT

Ã–ÄŸrenci kabulÃ¼nde 3â€™Ã¼ncÃ¼ aÅŸamanÄ±n ise BahÃ§eÅŸehir Koleji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k Akademik Kurulu tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilerle bire bir mÃ¼lakatlar gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini aktaran Dr. Ã–zge Aslan, "Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz yÃ¼zyÄ±lda Ã¶ÄŸrencinin giriÅŸimcilik ve etkili iletiÅŸim becerileri ve kendisini doÄŸru ifade etmesi oldukÃ§a Ã¶nemli. Bu nedenle Ã¶ÄŸrencilerle bire bir mÃ¼lakatlar gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. YaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bize anlatmalarÄ±nÄ± bekliyoruz. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ adÄ±mÄ± da tamamladÄ±ktan sonra dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ adÄ±mda haziran ayÄ±nda MillÃ® EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak merkezi sÄ±nava girmeleri gerekiyor. BÃ¶ylelikle Ã¶ÄŸrenci seÃ§me sÃ¼recimiz 4 adÄ±mda tamamlanmÄ±ÅŸ olacak. AyrÄ±ca okullarÄ±n kontenjanlarÄ± dahilinde sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olan Ã¶ÄŸrencilere belirli oranlarda burslar verilecek" dedi.

SONUÃ‡LAR 16 NÄ°SAN'DA AÃ‡IKLANACAK

SÄ±nav sonuÃ§larÄ± 16 Nisan 2021 Cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanacak. SonrasÄ±nda porfolyo deÄŸerlendirme ve mÃ¼lakat sÃ¼reci baÅŸlayacak. Online sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olan adaylar, 17â€“25 Nisan 2021 tarihleri arasÄ±nda BahÃ§eÅŸehir Koleji Akademik Kurulu tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek mÃ¼lakatlara katÄ±lmaya hak kazanacaklar. 26 Nisan-10 MayÄ±s 2021 tarihleri arasÄ±nda mÃ¼lakat sonucunda kabul alan Ã¶ÄŸrencilere eÄŸitim burs oranlarÄ± bildirilecek ve Ã¶n kayÄ±t iÅŸlemleri tamamlanacak. BahÃ§eÅŸehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul SÄ±navÄ±nda kesin kayÄ±t ÅŸartÄ± olarak 6 Haziran 2021â€™de uygulanacak Liseye GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (LGS) girecek adaylarÄ±n sÄ±nav sonuÃ§ belgelerini ibrazÄ± ile kesin kayÄ±tlarÄ± tamamlanmÄ±ÅŸ olacak.