Felsefe Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Felsefe Bölümü, insanların dünyayı deneyimleme şeklini analiz ederek ve bu analizlere göre çeşitli çıkarımlarda bulunmayı amaçlayan bir bölümdür.

Felsefe Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Felsefe Bölümü, kim olduğunuz ile ilgilenir. Felsefenin Yunanca anlamı “bilgelik sevgisi” demektir. Tarihimizin genişliği ve ortaya atılan felsefi görüşler felsefeye katkı sağlıyor. Felsefede çok sayıda görüş bulunuyor. İnsanın kendini araması ve her şeyi sorgulaması, felsefenin gelişmesini sağlıyor. 4 yıllık bir lisans Bölümü olan Felsefe Bölümü açık öğretim programı olarak da okutuluyor.

Felsefe Bölümü Nedir?

Felsefe Bölümü, bilginin kapsamını, kaynağını, doğru ve güzelin ne olduğunu, insanın var oluş smacının ne olduğunu ve daha pek çok şeyi sorgulayan bir bölümdür. Bu bölümde çok sayıda görüş karşılaştırılarak doğru olanın bulunması amaçlanıyor. Bu sayede problemlere çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

Felsefe Bölümünün Amacı Nedir?

Felsefe Bölümünün asıl amacı bilginin kaynağına ulaşmak, bilginin ve maddenin kapsamını ve kaynağını öğrenmek, insanın dünyadaki yerini, düşünce üretecek elemanlar yetiştirmek ve rolünü anlamaktır. Felsefe tüm bu konularda araştırma, inceleme ve yorumlama yapar.

Felsefe Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Felsefe Bölümü, mezunları pedagojik formasyon alarak özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlik yapabilirler. Bunun yanında başta Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, kamu ve özel kurumların eğitim ve kültür birimlerinde, TRT’de, planlama ve insan ilişkileri gibi pek çok alanda çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı bulur.

Felsefe Bölümü Kaç Yıllıktır?

Felsefe Bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Bazı Üniversiteler, öğrencilerine 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okuttuğu için eğitim süresi 5 yıla çıkıyor.

Felsefe Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Felsefe Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girmeniz, TYT sınavından 150 puan ve üzeri puan alarak AYT puanına girmeye hak kazanmanız gerekir. Bu bölümde okuyacak kişilerin sözel derslerle arasının iyi olması ve felsefi konulara meraklı olması gerekir.

Felsefe Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Felsefe Bölümü, Türkçe okutulan bir lisans bölümüdür. Ama bu bölümün bulunduğu bazı okullar öğrencilerine İngilizce hazırlık sınıfı okuyabiliyor.

Felsefe Bölümü Dersleri Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

İnformel Mantık

Felsefeye Giriş

Mantık

Felsefi İngilizce

Varlık Felsefesi

Yunan Tarihi

Etik

Felsefe Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Felsefe Bölümünün kamuda ve özel sektörde çalışabilecekleri çok sayıda alan bulunuyor. Bu alanlardan bazıları ise, felsefe okuyan kişilerin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakların Biriminden elde edilen bilgilere göre %46,3’ü eğitim sektöründe çalışıyor. Bu bölümde okuyanların %28,4’ü ise,

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,

İnşaat

İmalat

Hizmet Sektörü

Kamu hizmetleri

Tarım, orman ve balıkçılık

Kültür, sanat ve eğlence gibi alanlarda çalışmayı tercih ediyor.

Eğitim sektöründe ilerlemek isteyenler ise genellikle pedagojik formasyon alarak öğretmenlik yapıyor. Üniversite eğitiminden sonra yüksek lisans yaparak akademik kariyerine devam etmek isteyenler de kariyer planını bu yönde yapıyor. Formasyon alarak bu kişiler felsefe öğretmeni olabileceği gibi isterlerse tarih öğretmeni de olabiliyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Felsefe Bölümü okuyan kişiler, TRT’de kamu ve özel kurumların, eğitim merkezlerinin kültür ve eğitim merkezlerinde görev yapabileceği gibi formasyon alarak devlet okullarında ve özel okullarda da öğretmen olarak çalışabilirler. Ülkemizde felsefe Bölümü okuyacak kişilerin çalışabileceği alan oldukça geniştir.

Felsefe Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Felsefe bölümünde okuyan kişilerin çalışma alanları genellikle okullar, üniversiteler, eğitim merkezleri, Bakanlıkların ilgili birimleridir.

Felsefe Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Fen-Edebiyat Fakültesi)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

(Edebiyat Fakültesi)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

(Edebiyat Fakültesi)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

(Edebiyat Fakültesi)

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

(Fen-Edebiyat Fakültesi)