Felek kelimesi birçok atasözü, deyim ve özlü sözde kullanılmaktadır. Sizde felek kelimesinin geçtiği atasözlerinden en manalı olanları öğrenerek, günlük hayatınızda anlamını bilerek kullanabilirsiniz. Size en sık kullanılan Felek Kimine Kavun Yedirir Kimine Kelek atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) derledik.

Felek kelimesinin TDK karşılığı olarak bir kaç anlamı bulunmaktadır. Gökyüzü, dünya, askeri bandoda kullanılan bir araç ve talih anlamına gelmektedir. Arapçadan dilimize geçmiş kullanımda olan bir kelimedir.

Felek Kimine Kavun Yedirir Kimine Kelek Atasözünün Anlamı

Felek talih anlamıyla birçok atasözü, deyim ve özlü sözde karşılaştığımız bir kelimedir. Birçok atasözünde olduğu gibi bu atasözünde de felek talih, baht, şans anlamında kullanılmaktadır. En sık duyulanlar arasında felek kimine kavun yedirir kimine kelek gelmektedir.

Toplumda yaşayan insanlar arasında bazıları rahatça yaşarken bazıları daha zor olanaklara sahip olabileceğini anlatır. Atasözünde bunun nedeni ise tamamen talihe bağlanmaktadır.

Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bu dünyada şanslı insanlar mutluluk ve rahat içinde sefa sürerken, şansı kötü olanlar ise zor şartlar altında yaşarlar anlamındadır. Sık duyulan felek kimine kavun yedirir kimine kelek atasözünün örnek cümle kullanımlarını sizin için araştırdık.