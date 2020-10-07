Felatun Bey Ve Rakım Efendi kim yazmıştır? Felatun Bey Ve Rakım Efendi kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Felatun Bey ve Rakım Efendi kitabı genelde ülkemizde sık sık ve herkes tarafından okunan kitaplar arasında yer almaktadır. Tanzimatı takiben ortaya çıkmış olan bu kitap ilk Türk romanlarının da ana teması olan yanlış batılılaşma üzerine yazılmış bir romandır.

Felatun Bey ve Rakım Efendi Kitabını Kim Yazmıştır?

Felâtun Bey ile Râkım Efendi kitabının yazarı, Ahmet Mithat Efendi'dir. Felâtun Bey ile Râkım Efendi kitabı 1875 yılında yazılan bir romandır.

Felatun Bey ve Rakım Efendi Kitabı Özeti

Bu kitabın özeti şu şekildedir. Felatun Bey, babası gibi kıyafete düşkün biri olup varlıklı aile çocuğu olduğu nedeniyle hesapsızca harcamalar yapar. Ona göre Batılılaşmak kavramı: lüks içinde yaşamak, şık giyinmek ve de eğlenceden eğlenceye koşmaktır. Felatun Bey, sahip olduğu yarım yamalak Fransızcası ile birlikte yabancı aileler arasında olmaktan zevk alan, belli bir iş olmayan, zamanını mağazaları dolaşıp, eş dost ziyaretleri ile geçirmektedir. Bir gün babası ölünce büyük mirasa konar fakat tüm mallarını tanıştığı İtalyan bir kadın oyuncuya kaptırır.

Baba mirasını tüketince, dostları yardımına koşarlar, İstanbul dışında iş bulurlar. Felatun Bey, büyük utanç içinde İstanbul'dan üzülerek ayrılmak zorunda kalır. Rakım Efendi ise Felatun Bey'in tam tersi olan bir tiptir. Küçük yaşlarda anasız babasız kalmış, çok yoksul bir çocuk olmasına rağmen dadısının yardımı ile kendini çok kaliteli yetiştirir.

Sürekli çalışan ve çamaşırcılık yaparak kendisini büyütmüş olan dadısına minnettar olan oldukça kişilikli insan olur. Rakım Efendi, çok çalışarak zaman içinde Fransızca öğrenir ve kendisine çok iyi bir iş bulur, yabancı insanlara Türkçe dersleri vermektedir. Evine cariye şeklinde almış olduğu Canan adlı kişiyi eğitir, yetiştirir ve de sonunda onu çok severek evlenir. Böylece çok mutlu bir evlilik yaşarlar.

Felatun Bey ve Rakım Efendi Kitabının Konusu

Felatun Bey ile Rakım Efendi kitabında bir yandan hem giyimine önem veren hem de baba parasıyla yaşamaya çok alışmış olan Felatun Bey ile bir yandan da ailesini çok küçük yaşta kaybetmiş olan yoksulluk içinde büyümüş ama kendini geliştirmeye çalışan, çok çalışkan biri olan Rakım Efendi’nin yaşamları anlatılır.

Yazar bu romanda Batı uygarlığının kişilerin özünde tam olarak benimsenip kavrayamayan ve de sadece şekilde kalan bir karakter olan Felatun Bey'i anlatmaktadır. Bu Felatun bey ve rakım efendi romanı, okuma ve de öğrenim yolu ile iş ve kazançlar sağlayarak sınıf değiştirmekte olan zaman içinde zenginleşen Rakım Efendi'nin tüm zaferi ile güzel ve de anlamlı bir şekilde kullanıldığı bitmektedir.

Felatun Bey ve Rakım Efendi Kitabının Karakterleri

Rakım Efendi: Bu kitapta çok yoksul bir ailede doğmuş ve de küçük yaşta ailesini kaybetmiş olan bir gençtir. Çok çalışkan ve de iyi ahlaklı olması nedeni ile pek çok zorlukların üstesinden de gelir.

Felatun Bey: Çok varlıklı bir ailenin erkek çocuğudur. Dış görünüşe çok fazla önem verir.

Canan: Rakım Efendi’nin çok severek aldığı Çerkez bir cariyedir. Rakım Efendi’ye çok aşıktır.

Dadı: Rakım Efendi’nin dadısı olup Rakım Efendi’yi kendi çocuğuymuş gibi güzel bir şekilde kullanan büyütmüştür.