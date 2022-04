Feed 2. Ve 3. Hali Nedir? Feed Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Feed fiilini İngilizce konuşan veya İngilizce öğrenme aşamasında olan bireyler mutlaka duymuştur. Bu fiil sık kullanılan fiiller arasında olmasa da insanların konuşurken ihtiyaç duyabileceği bir fiil olmaktan da kendini alıkoyamamaktadır. Bu durum ilgili fiilin anlamından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bir fiilin ikinci ve üçüncü halini öğrenirken anlamını da iyi kavramak lazımdır.

Feed Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir?

Öncelikle şu bilinmelidir ki feed fiili düzensiz fiil grubunda yer almaktadır. Düzenli fiiller bazı takılar alarak basitçe oluşturulurken düzensiz fiillerin çekimli hale getirilmesi işlemi tamamen birbirinden farklı sözcüklerle yapılabilmektedir. Bu yüzden düzensiz fiiller bireyler tarafından daha çok ezbere dayandırılarak öğrenilmektedir. Feed fiili de böyle bir fiildir.

Feed fiilinin Türkçe anlamı beslemek demektir. Yani feed fiili yalın, ikinci ve üçüncü halleriyle çeşitli zamanlarda beslemek fiilinin kullanılması gereken yerlerde karşımıza çıkmaktadır. Feed fiilinin ikinci hali de üçüncü hali de ''fed'' sözcüğüdür.

Feed Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Feed fiilinin ikinci ve üçüncü hali olan fed durumunu zaman olarak geçmiş zaman cümlelerinde kullanmaktayız. Şimdiki zamanlı veya geniş zamanlı cümle kurarken feed yani bu fiilin birinci hali yalın hali kullanılmaktadır.

Örneğin bir şimdiki zaman cümlesi olan kümeste olan hayvanları ben besliyorum cümlesinde beslemek fiiline karşılık olarak feed yani birinci hal kullanılmaktadır. Bu cümlenin İngilizcesi de I feed the animals in the henhouse şeklindedir.

İşte feed fiilinin ikinci ve üçüncü hali olan ''fed'' durumuna örnek cümleler şöyle sıralanmaktadır;

Bebeğimi şimdi besledim. I have fed my baby now.

Geçen gün tavuklara yem atarak besledim. The other day I fed the chickens by feeding them food.

Doğada akarsular kollarını besledi. Streams in nature fed their tributaries.

Köpek artık yemeklerle beslendi. The dog is now fed with food.

Köpek balığı suyun içinde canlı insanlarla beslendi. The shark fed on live humans in the water.