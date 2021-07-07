Federal Devlet Nedir, Özellikleri Nelerdir? Federal Devlet Anlayışı Ve Sistemi Nedir?

Federal hükümet, merkezi hükümet ile ülkenin eyalet hükümeti arasındaki gücü ayıran bir hükümet sistemidir.

Federal Devlet Nedir?

Federal hükümet sistemi, hükümetin yetkilerini ulusal (federal) hükümet ile eyalet ve yerel yönetimler arasında bölen bir sistemdir. Birleşik Devletler Anayasası, federalizm olarak da bilinen federal sistemi kurdu. Federalizm altında, her yönetim kademesinin bazı alanlarda egemenliği vardır ve diğer alanlarda yetkileri paylaşır. Örneğin: hem federal hem de eyalet hükümetleri vergilendirme yetkisine sahiptir. Yalnızca federal hükümet savaş ilan edebilir.

Örneğin; ABD federal hükümetinin, ABD anayasasına göre elinden alınamayan dört yetkisi vardır. Bunlar;

Savunma

Dış Politika

3-Doların yönetimi

4-Eyaletler arası ticaret ABD, Temsilciler Meclisidir.

Federalizm Özellikleri Nelerdir?

Federal sistemi kapsamlı bir şekilde anlamanın en iyi yolu, onun özelliklerini öğrenmektir. Bu özellikler federalizmin gerçek özünü yansıtmaktadır;

Federalizmin tanımı olan temel özellik, ülkede en azından iki düzeyde yönetişimin olmasıdır. Daha fazlası da olabilir. Ancak iktidarın tamamı tek bir hükümette yoğunlaşmamıştır,

Tüm yönetişim seviyeleri aynı vatandaşları yönetecek, ancak yargı alanları farklı olacaktır. Bu, hükümetin her kademesinin yasaları oluşturmak, bu yasaları düzenlemek ve uygulamak için belirli bir yetkiye sahip olacağı anlamına gelir. Her iki hükümet de açıkça işaretlenmiş yargı yetkisine sahip olacaktır,

Bir diğer önemli özellik ise anayasanın bu federal hükümet sistemini güvence altına alması gerektiğidir. Bu, her ikisinin veya tüm hükümetlerin yetki ve görevlerinin o ülkenin anayasasında listelenmesi gerektiği ve dolayısıyla federal bir yönetim sistemini garanti ettiği anlamına gelir,

Bir ülkenin federalizmi anayasada belirlenmelidir. Ancak, sadece bir yönetim kademesinin anayasanın önemli ve temel hükümlerinde tek taraflı değişiklik veya tadilat yapamaması da önemlidir. Bu tür değişiklikler, uygulanacak hükümetin tüm kademeleri tarafından onaylanmalıdır,

Ayrı yargı yetkilerine ve ayrı görevlere sahip iki hükümet düzeyi var. Yine de ikisi arasında bir çatışma çıkma ihtimali var. Federal bir eyalette, bu çatışmayı çözmek mahkemelere ya da daha doğrusu yargıya düşecektir. Mahkemeler böyle bir duruma müdahale etme ve bir çözüme varma yetkisine sahip olmalıdır,

İki yönetim düzeyi arasında güç paylaşımı olsa da, gelir paylaşımı için de bir sistem olmalıdır. Her iki yönetim kademesinin de kendi özerk gelir akışları olmalıdır. Çünkü böyle bir hükümet fonların işlevlerini yerine getirmesi için diğerine bağımlıysa, gerçek doğası gereği gerçekten özerk değildir.

Federal Devlet Anlayışı ve Sistemi Nedir?

Federal Kurumların Önemi

Yaratılmaya, uyarlanmaya ve bazı durumlarda ciddi strese maruz kalan çeşitli federal sistemler, hem federasyonlar hem de konfederasyonlar da dahil olmak üzere (ikinci durumda en çok Avrupa Birliği ile ilgili olan) federal sistemlerdeki kurumların tasarımı ve işleyişine bilimsel olarak dikkat çekmiştir.

Ademi Merkeziyetçilik ve Merkeziyetsizleştirme

Federal sistemlerin özelliği, kurucu birimlerin (belirli ortak amaçlar için) birleştirilmesi için güçlü güdülerin ve özyönetim için köklü arzularının (başka amaçlar için) eşzamanlı varlığıdır. Bu nedenle, anayasal yetkilerin hükümetler arasında dağılımı, tüm federal sistemlerin temel bir özelliğidir.

Finansal Kaynakların Dağılımı

Bir federasyon içindeki her bir hükümet düzenine mali kaynak tahsisi iki nedenden ötürü önemlidir: Birincisi, bu kaynaklar, hükümetlerin anayasal olarak verilmiş yasama ve yürütme sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar veya kısıtlar; ikincisi, vergilendirme yetkileri ve harcamaları, ekonomiyi etkilemek ve düzenlemek için önemli araçlardır.

Ortak Kurumların Karakteri

Federal siyasal sistemlerin temel amacı, bölgesel temelli kurucu toplulukların korunması ve korunması olduğu için, ortak kurumlarda temsil düzenlemelerinde bölgesel eşitlik ve yurttaş eşitliğine yönelik baskılar arasında genellikle bir çatışma vardır.

Mahkemelerin Rolü

Yasama referandumunun federal yargı yetkisinin sınırlarını belirlemede önemli bir karar verme rolü oynadığı İsviçre haricinde, çoğu federasyon, Avrupa Birliği ile birlikte, anayasayı yorumlama ve anayasayı uyarlama konusunda birincil yargılama rolünü oynamak için mahkemelere güvenir.