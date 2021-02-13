February Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Feb Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de 12 farklı ay vardır ve değişik isimler üzerinden adlandırılır. Bunlardan biri olarak february ön plana çıkıyor. Türkiye'de kış mevsimlerinden birini temsil etmesi ile beraber, birçok kişi tarafından da merak edilen aylar içerisinde yer alıyor.

February Hangi Ay ve Türkçesi Nedir?

Öncelikle february kelimesinin mevsimlerdeki ikinci ayı temsil ettiğini dile getirmek mümkün. Yani Türkçe karşılığı olarak Şubat ayına denk geliyor. Aynı şekilde Şubat ayı gibi 28 çeker ve kış aylarında temsil eder. January ayı ile yani Ocak ayı ile başlayan İngilizce dilindeki aylar, daha sonra Şubat ayı olarak february kelimesi üzerinden devam etmektedir. Ocak ve Şubat ile beraber Mart üzerinden kış aylarını temsil eden kelime olarak da ön plana çıktığını söylemek mümkün.

Feb Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

İngilizcede 1 yıl içerisindeki farklı aylar kısaltmalar üzerinden de ele alınmakta ve söylenmektedir. Özellikle february Türkçede Şubat ayını temsil etmekte ve uzun olması ile kısaltma üzerinden değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda kısaltılmış hali ile beraber feb şeklinde dile getirilmekte ve söylenmektedir. İngilizce konuşulan bütün farklı ülkelerde uzun hali yerine kısa olarak feb demek yeterlidir.

Her ne kadar ilk başta İngilizce öğrenirken uzun hali dile getirilse bile, halk arasında yaygın olarak İngilizce dilinde feb şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifade üzerinden kısaltılmış hali ile Şubat ayını temsil eden bu kelimeyi farklı yerlerde kullanmak ve değerlendirmek mümkün.