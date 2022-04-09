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Fbi ne demek ve açılımı nedir? Fbi neyin kısaltması

Fbi ne demek ve açılımı nedir Fbi neyin kısaltması

FBİ sıklıkla merak edilen kelimelerden biridir. Özellikle cümle içerisinde çok fazla kullanılması nedeniyle açılımının ve anlamının merak edildiği kelimeler arasındadır. Bu sebeple FBİ ne demek öğrenebilir ve açılımının ne olduğunu araştırabilirsiniz. Sizin için FBİ ne demek ve açılımı nedir? FBİ neyin kısaltması detayları ile derledik.

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FBİ İngilizce Federal Bureau of Investigation olarak bilinmektedir. Türkçe olarak Federal Soruşturma Bürosu anlamına gelen FBİ hem İngilizce hem Türkçe olarak dilimizde kullanılmaktadır. 

 FBİ Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 Dilimize İngilizceden gelmiş olan Federal Bureau of Investigation Türkçe karşılığı Federal Soruşturma Bürosu olarak bilinmektedir. Kısaca FBİ olarak kullanılan bu kelimelerin açılımının ve anlamının bilinmesi doğru kullanılması için önemlidir. 

 Türkçede doğru cümle içerisinde kullanılan kısaltmaların açılımlarının ve anlamlarının bilinmesi cümlenin doğru olması için önem teşkil etmektedir. FBİ logosunun üzerinde de açılımı olan Federal Bureau of Investigation yazmaktadır. FBİ özellikle filmlerde birçok kişinin karşısına kısaltma olarak çıktığından birçok kişi bunun ne anlama geldiğini ve ne olduğunu merak ederek araştırmaktadır. 

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 FBİ Neyin Kısaltması? 

 Bazı kelimelerin dilimizde doğru yerde ve doğru anlamda kullanılması için açılımlarının ve anlamlarının bilinmesi gerekir. FBİ Federal Bureau of Investigation kelime öbeğinin kısaltması olarak Türkçede kullanılmaktadır. Federal Bureau of Investigation Türkçe anlamı ise Federal Soruşturma Bürosu olarak karşımıza çıkmaktadır. FBİ kısaltmasının doğru kullanımı için anlamının ve karşılığının bilinmesi önem taşımaktadır.

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