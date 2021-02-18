Fazla Mal Göz Çıkarmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günümüzün en değerli atasözleri içerisinde fazla mal göz çıkarmaz atasözü öne çıkar. Aslında içerisindeki kelimelerle bağlantılı olarak benzer bir anlama geldiğini ifade etmek mümkün.

Fazla Mal Göz Çıkarmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Hangi türden ve ne kadar mal olursa olsun elden çıkarılmamalıdır. Bir mal her zaman değerlidir ve mutlaka elde tutulmalıdır. Bu anlamı üzerinden farklı yerlerde amaca uygun olarak değerlendirebilirsiniz.

Fazla Mal Göz Çıkarmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Fazla mal göz çıkarmaz atasözünü cümle içerisinde veya tek başına da değerlendirebilirsiniz.

‘’O eşyayı sakın satma fazla mal göz çıkarmaz.’’

‘’Fazla mal göz çıkarmaz diye gidip bu eşyayı da aldım.’’

Görüldüğü üzere bu şekilde farklı cümleler içerisinde kullanabilir ya da tek başına gerekli zamanlarda değerlendirebilirsiniz.