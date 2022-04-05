Fazla Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Fazlanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Fazla kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Kıt
2- Az 3- Kıllet 4- Eksik 5- Yetersiz 6- Nakıs 7- Sınırlı 8- Seyrek 9- Düşük
10- Mahdut
Fazla Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Ziyade
2- Çok
3- Bol
Fazlanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)
1- ZİYADE:
Arapça kökenli bir sözcük olan ziyade kelimesinin sözcük anlamı fazladır. Bu kelime olumsuz cümlelerde aşırı ve lüzumsuz anlamında da kullanılır. Bu kelimeden türetilen ziyadesiyle, çokça anlamına gelir.
Örnek cümleler:
1- Bir lokma daha yiyemem çünkü ziyadesiyle doydum.
2- Yazdıkları şiirden ziyade düz yazıya benziyordu.
2- ÇOK:
Cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılan çok kelimesi, fazla ile eş anlamlıdır.
Örnek Cümleler:
1- Ben yokken çok sıkıldın mı?
2- Hem annemi hem seni çok özledim.
3- BOL:
Bol kelimesi ferah, geniş ve fazla anlamına gelir.
''Bu yaz tatilinde bol bol kitap okudum.''