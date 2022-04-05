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Fazla Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Fazlanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Fazla Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Fazlanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Dilimize Arapçadan geçen fazla kelimesinin sözlük anlamı çoktur. Miktarı ya da yoğunluğu, ortalamanın üstünde olan her şey fazla olarak nitelendirilir. Bu kelime hem somut hem de soyut kavramlar için kullanılabilir. Örneğin: 1 Fazla kırmızı kalemi olan var mı? (Somut) 2- Fazla vaktim kalmadı. (Soyut) Fazla kelimesinin yan anlamı ise aşırı ve fuzulidir. Fazla kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Fazla kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Kıt

 2- Az 3- Kıllet 4- Eksik 5- Yetersiz 6- Nakıs 7- Sınırlı 8- Seyrek 9- Düşük

 10- Mahdut 

 Fazla Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- Ziyade

 2- Çok

 3- Bol 

 Fazlanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 1- ZİYADE: 

 Arapça kökenli bir sözcük olan ziyade kelimesinin sözcük anlamı fazladır. Bu kelime olumsuz cümlelerde aşırı ve lüzumsuz anlamında da kullanılır. Bu kelimeden türetilen ziyadesiyle, çokça anlamına gelir. 

 Örnek cümleler: 

 1- Bir lokma daha yiyemem çünkü ziyadesiyle doydum.

 2- Yazdıkları şiirden ziyade düz yazıya benziyordu. 

 2- ÇOK: 

 Cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılan çok kelimesi, fazla ile eş anlamlıdır. 

 Örnek Cümleler: 

 1- Ben yokken çok sıkıldın mı?

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 2- Hem annemi hem seni çok özledim. 

 3- BOL: 

 Bol kelimesi ferah, geniş ve fazla anlamına gelir. 

 ''Bu yaz tatilinde bol bol kitap okudum.''

 

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