Fazla Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Fazlanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Fazla kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Kıt

2- Az 3- Kıllet 4- Eksik 5- Yetersiz 6- Nakıs 7- Sınırlı 8- Seyrek 9- Düşük

10- Mahdut

Fazla Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Ziyade

2- Çok

3- Bol

Fazlanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

1- ZİYADE:

Arapça kökenli bir sözcük olan ziyade kelimesinin sözcük anlamı fazladır. Bu kelime olumsuz cümlelerde aşırı ve lüzumsuz anlamında da kullanılır. Bu kelimeden türetilen ziyadesiyle, çokça anlamına gelir.

Örnek cümleler:

1- Bir lokma daha yiyemem çünkü ziyadesiyle doydum.

2- Yazdıkları şiirden ziyade düz yazıya benziyordu.

2- ÇOK:

Cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılan çok kelimesi, fazla ile eş anlamlıdır.

Örnek Cümleler:

1- Ben yokken çok sıkıldın mı?

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2- Hem annemi hem seni çok özledim.

3- BOL:

Bol kelimesi ferah, geniş ve fazla anlamına gelir.

''Bu yaz tatilinde bol bol kitap okudum.''