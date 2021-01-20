Faz nedir? Faz nötr toprak ne demek? Faz nötr toprak renkleri

Diğer bir ismi ile topraklama olarak da bilinen faz nötr toprak, herhangi bir problem karşısında elektrik çarpması problemini ortadan kaldırma imkanı sunmaktadır. Bu çalışma sistemi dahilinde pek çok cihazın sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.

Faz Nedir?

Faz aslına bakılırsa genel anlamıyla elektrik geriliminde devre olarak bilinmektedir. Herhangi bir cihaz üzerinden geçen elektrik akım ve yükünün, belli devrelerini ve miktarını gösterme noktasında öne çıkar. Yani bir cihaz çalıştırılmak istendiğinde yük elektrik üzerinden cihaza geçer. Bu miktar düşükten yükseğe doğru veya yüksekten düşüğe doğru farklı fazlar üzerinden geçiş yapar. Bu da faz ismi ile bilinmektedir. Bütün farklı elektrik ve elektronik sistem ve cihazlarında faz devresi bulunur.

Faz Nötr Toprak Ne Demek?

Faz nötr toprak herhangi bir cihazın elektrik yükünü toprağa aktarılması şeklinde ifade edilebilir. Bildiğiniz gibi birçok cihazın elektriğe bağlantısı olan farklı kabloları bulunur. Bu kablolar vasıtasıyla sisteme elektrik gelir. Böylece cihaz çalışır. Ancak bazı zamanlar eğer bir kaçak olursa bu defa kablodaki elektrik cihaza temas edebilir. Böyle durumlarda kişi çıplak eliyle cihaza dokunduğunda elektrik çarpması ile karşı karşıya kalabilir.

Ancak toprak iletken bir yapı olduğu için, farklı bir kablo sistemleri ile bu elektrik yükü toprağa iletilir. İşte böyle durumlarda faz nötr toprak sayesinde, olası kaçak sorunlarında elektrik çarpması engellenir. Özellikle çamaşır makinesi başta olmak üzere bu gibi birçok beyaz eşya ve diğer elektronik sistemlerde büyük bir öneme sahiptir.

Faz Nötr Toprak Renkleri

Bir tesisat içerisinden faz nötr toprak nasıl anlaşılacağı konusunda renklere bakmak yeterlidir. Yani daha çok kablo renkleri olarak öne çıkıyor. Çünkü kablo içerisinde nötr ile toprak kapsamında farklı örnekler bulunmaktadır. Bu konuda faz nötr toprak renklerin şunlar olduğunu söyleyebiliriz;

Nötr : Mavi

Toprak : Sarı - Yeşil

Görüldüğü üzere cihaz ya da sistem üzerinde bu renkleri gördüğümüz zaman, böylesi renge sahip kablolar sayesinde faz nötr toprak sisteminin olduğunu anlayabiliriz. Aynı zamanda harf kullanımı ile de gerçekleştirilen bu sistem sayesinde, cihazın herhangi bir durum karşısında elektrik çarpmasına karşı güvenlikli olduğunu anlarız.