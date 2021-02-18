Faydasız Baş Mezara Yaraşır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Faydasız baş mezara yaraşır atasözü mecaz anlamda kullanılan atasözlerimizdendir. Mecaz anlamlı atasözleri, kelimelerin gerçek anlamlarını kaybederek yeni anlamlar kazanması ile oluşturulur.

Faydasız Baş Mezara Yaraşır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Faydasız baş mezara yaraşır atasözü; çalışmayan ve işe yaramayan insanların ölü sayıldığını anlatan bir atasözüdür. Çünkü insan çalışmak ve bir işe yaramak zorundadır. Çalışkan olmayan, bir iş beceremeyen, tembel insanların mezarda yatan ölüden farkı yoktur.

Faydasız Baş Mezara Yaraşır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sınavına hiç çalışmadığı için annem kardeşime; "Faydasız baş mezara yaraşır." dedi.