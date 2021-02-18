Faydasız Baş Mezara Yaraşır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözü denilen şey, atalarımızın kendi gördüklerine ve geçirdiklerine dayanarak özlü söz şeklinde söyledikleri öğütlerdir. Atasözleri eğitici ve öğretici bir yapı taşırlar. Bizleri hayata hazırlayan, öğüt veren, yanlış yapmamıza engel olmaya çalışan oldukça faydalı atasözleri vardır. Bunlardan biri de faydasız baş mezara yaraşır atasözüdür. Peki, faydasız baş mezara yaraşır atasözünün anlamı nedir? Faydasız baş mezara yaraşır atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? İşte faydasız baş mezara yaraşır atasözü ile ilgili merak edilen tüm detaylar.
Faydasız baş mezara yaraşır atasözü mecaz anlamda kullanılan atasözlerimizdendir. Mecaz anlamlı atasözleri, kelimelerin gerçek anlamlarını kaybederek yeni anlamlar kazanması ile oluşturulur.
Faydasız Baş Mezara Yaraşır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Faydasız baş mezara yaraşır atasözü; çalışmayan ve işe yaramayan insanların ölü sayıldığını anlatan bir atasözüdür. Çünkü insan çalışmak ve bir işe yaramak zorundadır. Çalışkan olmayan, bir iş beceremeyen, tembel insanların mezarda yatan ölüden farkı yoktur.
Faydasız Baş Mezara Yaraşır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Sınavına hiç çalışmadığı için annem kardeşime; "Faydasız baş mezara yaraşır." dedi.