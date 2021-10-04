Fayans nasıl döşenir? Fayans yapıştırmak için ne kullanılır, işlemi nasıl olur?

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Fayans döşeme işlemleri inşaatlarda uygulanan işlemlerdir. Fayans döşerken zeminin düz olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Fayanslar yapıştırılırken özel hazırlanan harçlar kullanılır.

Fayans Nasıl Döşenir?

Evlerimizde ve iş yerlerimizde bazı alanlarda fayans kullanımının olduğu görülür. Fayans malzemeleri genellikle ıslak hacim olan alanlarda daha çok tercih edilir. Suya dayanıklı olmasıyla bilinen fayans ürünleri günümüzde ıslak hacimli olan alanlarda kullanılıyor. Fayans döşeme işlemlerinin nasıl kolayca yapılacağı merak edilen bir bilgi türüdür. Fayansları döşerken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

Özellikle fayansların birleşim derzleri fayansın sağlamlığı açısından oldukça önemlidir. Fayanslar düz olarak hazırlanan alan üzerine yerleştirilmeden önce, yapıştırıcı ürünler kullanılır. Yapıştırıcı ürünler harç haline getirilerek fayans yapılacak alana sürülür. Bir dişli tarak malzemesi yardımıyla harç taranır ve fayanslar yapıştırılır. Fayansların birleşim noktalarına derz artısı ismiyle bilinen malzeme kullanılır.

Derz artıları seramik aralarında yer alan boşluğu ayarlar. 2 mm veya 3mm derz artıları kişinin özel tercihine göre kullanılabilir. Derz boşlukları seramiklerin daha sağlam olması için mutlaka bırakılması gerekir. Fayanslar tamamen bitirildikten sonra kuruma sürecine bırakılır ve derz boşlukları için kullanılan derz harçları boşluklara uygulanır.

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Fayans Yapıştırmak İçin Ne Kullanılır, İşlemi Nasıl Olur?

Fayans malzemeleri bilindiği üzere sert malzemelerdir. Her ne kadar sert olsa da, bazı darbelerden dolayı kırılabilir. Fayansların daha uzun ömürlü olabilmesi için yapıştırma işlemlerinin oldukça hassas yapılması gerekiyor. Özellikle kullanılacak olan yapıştırıcı malzemesinin kaliteli olması, fayansların daha sağlam yapışmasını sağlayacaktır. Temin edilen yapıştırıcılar, harç haline getirilerek fayans yapılacak olan bölgelere sürülür. Sürülen harcın üzerine fayanslar düzenli bir şekilde yerleştirilir.