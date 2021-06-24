Fauna Nedir? Fauna Örnekleri Ve Bölgeleri Hakkında Bilgi

Fauna Latince kökenli kelimelerden biridir. Roma mitolojisinde ise Fauna terimi ormanın ruhu olan Faunusun kız kardeşi olarak ifade edilmektedir. Fauna terimi hayvanların yaşam alanları, yaşadıkları bölge, hayvanların sınıflandırılması gibi konuları içermektedir.

Fauna Nedir?

Fauna, direy ismi ile de bilinir. Bir bölgedeki hayvanların tümüne fauna ismi verilmektedir. Dünyada ekolojik olarak sınırlandırılan yaşam alanlarında yaşamını idame ettiren hayvan türlerinin genel ismi olarak da bilinmektedir.

Bakteri gibi tek bir hücreden meydana gelmiş olan canlılar ise genellikle flora içerisinde sınıflandırılmaktadır.

Fauna terimi belli bir bölge içerisinde, bir devirde ya da biyosferde yaşayan hayvanların hepsine verilen isimdir. Fauna direy olarak da adlandırılmaktadır. Örnek verecek olursak; Türkiye'de yaşayan uğur böceği faunası dendiğinde burada anlatılmak istenen Türkiye'nin sınırları içinde yaşayan uğur böcekleridir.

Ülkemiz iklim özellikleri nedeni ile oldukça gelişmiş bir faunaya sahiptir. Türkiye faunasında;

466 Kuş

120 Sürüngen

160 Memeli

22 Kurbağa

384 deniz balığı

127 tatlı su balığı bulunur.

Yani toplamda 1279 çeşit omurgalı olduğu düşünülmektedir. Fauna terimi; hayvan varlığı ya da direy olarak da isimlendirilebilmektedir. Örneğin; Akdeniz Hayvan varlığı olarak da ifade edilebilmektedir.

Fauna Örnekleri ve Bölgeleri Hakkında Bilgiler Nelerdir?

Dünya genelinin 3'de 2'lik oranı tohumlu bitkilerden oluşur. Toplamda ise 360 bin bitki türü olduğu düşünülür. Hayvan türü ise 1 milyon civarındadır. Bu nedenle fauna çeşitliliği flora çeşitliliğinden çok daha fazladır.

Hayvan toplulukları farklı coğrafyalarda eşit bir dağılım göstermez. Bitki örtüleri, iklim, besin, toprak, jeomorfoloji, yükselti gibi özellikler hayvan dağılımını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

Bir bölgede, devirde ya da biyosferde yaşayan hayvanlar fauna şeklinde adlandırılmaktadır. Ancak hayvanların yaşam alanlarının ekolojik bir şekilde sınırlandırılması mümkün olmaktadır. Buna örnek olarak omurgasız faunası, deniz faunası verilebilir.

Yeryüzü fauna bölgeleri şu şekildedir;

Avustralya Zoocoğrafya Bölgesi: Bu bölge Avustralya ile çevresindeki adaları içine alır. Bölge Polinezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Avustralya Malayan olarak alt bölümlere ayrılır. Biyoçeşitliliğin 'luk kısmı buradadır. Kurbağa %93, Sürüngen %89, karasal memeli %91'i burada bulunur.

Palearktik Zoocoğrafya Bölgesi: Yengeç Dönencesinin kuzey kısmında bulunan kara parçalarını kapsar. Afrika, Asya, Avrupa'nın bir kısmı ile Etiyopya, Oriental ile sınırlandırılmıştır. Bu bölgede genel iklim tipi ılıman ve karasal şekilde görülmektedir.

Oriental Zoocoğrafya Bölgesi: Bu bölge Asya'nın tropikal kesimlerini içine alır. Bölge farklılıkları sebebi ile alt gruplara ayrılmıştır. Bu bölgede tropikal iklim hakimdir. Oriental Zoocoğrafya Bölgesi ile Etiyopya Zoocoğrafya Bölgesi birbirlerine çok benzer. Fakat bu bölgede oldukça önemli endemik hayvan grupları yer almaktadır.

Nearktik Zoocoğrafya Bölgesi: Yengeç Dönencesinin kuzey bulunan Kuzey Amerika bölgesinde kara parçalarını içine alır. Arktik Kutup Adaları, Grönland, New Founland bölgeye dahil edilmektedir. Bu bölgenin sınırı Meksika'ya kadar olan bölgedir. Sürüngen faunası kuş faunası ve memeli faunası çok gelişmiştir.

Etiyopya Zoocoğrafya Bölgesi: Afrika ile Arabistan'ı içine alan bölgedir. Bölgede subtropikal, ekvatoral ve çöl iklimi görülmektedir. Burada önemli endemik gruplar yer almaktadır. Burada çeşitli memeli faunaları bulunmaktadır. Bunun dışında sürüngen, yırtıcı ve kuş faunaları da bulunur.

Neotropikal Zoocoğrafya Bölgesi: Meksika'da tropikal alçak bölgeler ile Orta Amerika'nın güney bölgesini kapsar. Burada iklim olarak step, ılıman, savan, nemli iklim görülür. Kuş faunası açısından çok zengindir.