Fatma ve Elif dünyaya ilham verdi... ‘Eğitim Nobeli’ne adaylar

Haberin Devamı

Babası Ürdün, annesi Makedonyalı olan Fatma Deniz Aydın, TED Atakent Kolejinde 12’nci sınıf öğrencisi. Üç yıl önce bilişsel engelli çocuklara yönelik otomatik ses destekli bir müfredat geliştirerek ülke çapında bir eğitim programı başlattı. Program, şu anda 47 rehabilitasyon merkezinde 10 binden fazla çocuğa ulaşıyor. Aydın, ayrıca ‘BioMedizone’ adlı uluslararası araştırma ve mentorluk ağının Türkiye ayağını kurarak düşük gelirli öğrencilerin bilimsel araştırmalara katılımını destekliyor. Bu kapsamdaki ‘Herkes İçin Araştırma’ mentorluk programıyla 150’den fazla öğrenci yayınlanabilir proje geliştirme fırsatı elde etti.

KIRSALA BİLİM KARAVANI

Geliştirdiği dijital eğitim platformu projesi ile elde ettiği TÜBİTAK bölge ikinciliği, NASA Space Apps finalistliği, UK Biology Olympiad Altın Madalyası, John Locke Makale Yarışması Üstün Başarı Ödülü gibi birçok ulusal ve uluslararası derecesi olan Aydın, 16 yaşında Royal College of Physicians (Kraliyet Tıp Akademisi) konferansında bugüne dek katılım gösteren en genç araştırmacı olarak poster sunumu gerçekleştirdi. Küresel Öğrenci ödüllerini kazanırsa geliştirdiği öğrenme platformunu çok dilli hale getirerek farklı bölgelere yaymayı hedefliyor. Ayrıca özellikle savaşlardan etkilenen lise öğrencilerine ulaşmak için bir ‘Bilim Karavanı’ oluşturmak istiyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın LGS’de son gün Haberi görüntüle

PİRİNÇ KABUĞUNDAN FİLTRE

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi olan Elif Gülce Batgi ise suların kirlenmesine yönelik olarak bir filtre geliştirdi. Elif Gülce, Dicle ve Fırat Nehri’nde 2023 depremleri sonrası artan su kirliliğinin bu filtre sistemi sayesinde önlenebileceğini ön görüyor. Pirinç kabuğundan üretilen filtre suyu, ağır metaller, antibiyotik kalıntıları ve sanayi boyalarından yalnızca 60 dakika içinde arıtabiliyor. Bölgenin ilk ve tek nörobilim zirvesi olan YouthMind Summit’i organize eden Elif Gülce, bölgesel bilim dergisi Hevsel Times’ın başkan yardımcılığını yapıyor. Ayrıca, altı kişilik bir ekiple geliştirdiği Fluvius adlı mobil uygulamayla NASA Space Apps Challenge’da da küresel aday olarak gösterildi. Astronotların uzayda hareket kabiliyetini artırmayı hedefleyen tam vücut dış iskelet projesiyle, Conrad Challenge’ın Uzay ve Havacılık kategorisinde İnovasyon Zirvesi Alternatif Finalisti olarak seçildi ve binlerce başvuru arasından ilk 10 finalist arasında yer aldı.

Haberin Devamı

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN DOLAR

2021 yılından bu yana Varkey Foundation ve Chegg.org iş birliğiyle düzenlenen Küresel Öğrenci Ödülü (Global Student Prize), dünya genelinde 16 yaş ve üzeri öğrencilerin akademik başarıları ile toplumsal katkıları, liderlik özellikleri ve yenilikçi projeleriyle değerlendirildiği prestijli bir ödül programı. Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 11 bin başvuru arasından seçilen finalistlere 100 bin ABD doları tutarında büyük ödül veriliyor.