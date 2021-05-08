Fatih öğretmenin matematik karavanı

Kısıtlamalardan dolayı planları gecikse de 36 yaşındaki Fatih Öğretmen’in hedefi Türkiye’nin doğusundaki köy öğrencilerine ulaşmak. Yolda ise hem öğrencilere soru yazıyor hem de yol hikayesini kaleme alıyor... Selçuk Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan Yıldıray’ın en büyük hayali karavanla dünya turuna çıkmak olmuş hep. Geçirdiği bir rahatsızlık yüzünden hastanede kaldığı günlerde kendi düşüncelerini harekete geçirmeye karar verdiğini belirten Yıldıray, ‘matematik karavanı’ fikrinin bu motivasyonla doğduğunu söylüyor: “Her şeyi bırakıp yola çıkma fikri o kadar ağır bastı ki, her şeyimi bırakıp yola çıktım.”