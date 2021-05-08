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Eğitim
Zülal ATAGÜN / EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 08.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fatih öğretmenin matematik karavanı

Zülal ATAGÜN
Zülal ATAGÜN
zatagun@hurriyet.com.tr
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Zülal ATAGÜN
Zülal ATAGÜN
zatagun@hurriyet.com.tr
Fatih öğretmenin matematik karavanı

Matematik öğretmeni Fatih Yıldıray, evde kaldığımız dönemde hem eğitimde hareketlilik sağlamak hem de öğrencilere “Matematiği neden öğreniyoruz” sorusunun cevabını vermek için kendi hazırladığı karavanıyla yola çıktı.

Kısıtlamalardan dolayı planları gecikse de 36 yaşındaki Fatih Öğretmen’in hedefi Türkiye’nin doğusundaki köy öğrencilerine ulaşmak. Yolda ise hem öğrencilere soru yazıyor hem de yol hikayesini kaleme alıyor... Selçuk Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan Yıldıray’ın en büyük hayali karavanla dünya turuna çıkmak olmuş hep. Geçirdiği bir rahatsızlık yüzünden hastanede kaldığı günlerde kendi düşüncelerini harekete geçirmeye karar verdiğini belirten Yıldıray, ‘matematik karavanı’ fikrinin bu motivasyonla doğduğunu söylüyor: “Her şeyi bırakıp yola çıkma fikri o kadar ağır bastı ki, her şeyimi bırakıp yola çıktım.”

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Zülal ATAGÜN
Zülal ATAGÜN
zatagun@hurriyet.com.tr
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