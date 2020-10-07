Fatih Harbiye kitabını kim yazmıştır? Fatih Harbiye kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Fatih Harbiye kitabı 1931 yılında yayınlanmış bir kitaptır. 1990 yılında ve 2013 yılında kitap uyarlanmıştır. Fatih Harbiye kitabı 2013 yılında bir televizyon dizisi şeklinde izleyicinin karşısına çıkmıştır. Ötüken yayın evi tarafından yayınlanan bu kitap toplam 128 sayfadır. Kurgu roman türünde yazılmış olan bu kitabın kapağını ise Ayşe Kalyoncu düzenlemiştir.

Fatih Harbiye Kitabı Konusu ve Anafikri

Fatih Harbiye kitabının konusu kitabın ana karakteri batının kültürüne ilgi duymakta ve kendi kültüründen uzaklaşmaktadır. Fatih Harbiye kitabının ana fikri ise insan ne kadar farklı kültüre de ilgi gösterse de hiçbir zaman kendi kültüründen uzaklaşmamalıdır.

Fatih Harbiye Kitabını Kim Yazmıştır?

Fatih Harbiye kitabının yazarı Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Peyami Safa'dır.

Fatih Harbiye Özet

Darülehn müziğe ilgi duyan bir genç kızdır. Çocukluğunda ud eğitimi almış ve bu konuda kendini iyi yetiştirmiş bir kızdır. Neriman ise lisede bir çocuk ile tanışmıştır. Tanıştığı çocuğun adı ise Şinasi'dir. Şinasi ile yaklaşık olarak 7 yıl birlikte olduktan sonra ayrılmıştır. Ardından da gittikçe Şinasi ile arası açılmaktadır. Neriman batı kültüründen etkilenmekte ve onlar gibi yaşamak istemektedir.

Şinasi ise yaşadığı semt olan Fatih semtinin tanındık bir bireyidir. Fatihte dolaşırken Neriman'ın artık eski kıyafetleri giymediği ve eski mekanlarda takılmadığı herkesin dikkatini çekmiştir. Neriman'ın tavırları bile çevresine karşı değişmiş ve bu durum herkes tarafından anlaşılmıştır.

Neriman artık batının tüm kültürünü benimsemiş ve onların yaşantısına ayak uydurmaktadır. Bütün batı kültürüne karşı hayranlık beslemektedir. Bu yüzden de yaşadığı semt olan Fatih semtinden ayrılmak istemekte, batı kültürünün en fazla hissedildiği İstanbul semti olan Beyoğlu semtine sürekli olarak gidip gelmektedir. Evlerinin önünde yer alan tramvay direkt olarak Beyoğlu semtine gitmektedir. Bundan dolayı bu tramvayı artık daha da sık kullanmaktadır.

Beyoğluna gittikten sonra bu semtte zengin bir çocuk ile tanışır. Çocuğun adı ise Macit'tir. Macit aynı zamanda batı müziği meraklısı ve burada konservatuvarda müzik eğitimi almaya devam etmektedir. Neriman'ın gözünde Macit, batı müziği temsilcisi konumundadır. Bu yüzden ona büyük hayranlık beslemektedir. Neriman bir gün okulda iken okuldan kaçar. Macit ile sözleşir ve onunla buluşur. Şinasiye'de başka bir şey söyleyerek okuldan uzaklaşır. Şinasi ise Neriman'ın bu söylediklerinin bir yalan olduğunun farkına varmış. Onun Macit ile buluşacağını fark etmiştir. Bu olaydan sonra ise Neriman ve Şinasinin arası iyice açılmıştır. İlişkileri ağır bir darbe almıştır.

Neriman ise artık yaşadığı semt olan Fatih'ten iyice sıkılmaya başladı. Aklı fikri Beyoğlu semtinde yaşamaktır. Bundan dolayı da sık sık kendi semtinden fazla Beyoğlu semtine gitmektedir. Beyoğlu onun için adeta bir New York şehri gibi geliyordu.

Fatih Harbiye Karakterleri

- Neriman

- Şinasi

- Macit

- Faiz Bey