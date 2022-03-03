Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Fatih Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Fatih Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Fatih Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Fatih Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

İstanbul şehrinin içinde bulunan semtlerle ilgili bireylerin sahip olmak istediği birkaç bilgi bulunuyor. İstanbul'da bulunan Fatih semtiyle ilgili bireyler konum araştırması yapabiliyor. Fatih ilçesi hakkında bilgi edinmek isteyenler, özellikle hangi yakada yer aldığını merak ediyor. Hangi adliyeye bağlı olduğu araştırılan ilçelerden biridir. Fatih hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Fatih Avrupa mı Anadolu yakası mı? Fatih ilçesinin konumu hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Fatih ilçesi İstanbul'un en bilindik ilçeleri arasında yer alıyor. Fatih ilçesi İstanbul'un Avrupa yakasında olan ilçeleri arasındadır. Fatih ilçesi doğrudan Çağlayan adliyesine bağlı olan bir ilçedir. 

 Fatih Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 İstanbul ilinde çok fazla ilçe olması bireylerin kafasını karıştırabiliyor. Zorluk yaşayan kişiler belirli ilçelere nasıl ulaşacağını araştırabiliyor. Zaman kaybetmeden kolayca ulaşım sağlamak adına yapılan bazı araştırmalar bulunuyor. 

 İnternet sitesinden yardım alan bireyler Fatih ilçesinin konumunu araştırıyor. Fatih şehri haritada İstanbul'un Avrupa yakasında yer alıyor. Avrupa yakasına ulaşarak Fatih ilçesine daha kolay ulaşmak mümkündür. 

 İstanbul Fatih Avrupa mı Yoksa Anadolu Yakası mı? 

 İstanbul herkesin gitmek istediği bir şehirdir. İstanbul iline giden bireyler ilk olarak Fatih ilçesini ziyaret etmek isteyebiliyor. Fatih semtine kolayca ulaşmak isteyenler birçok kaynaktan yardım alabiliyor. Kolay ulaşmak için öncelikle Avrupa yakasına gitmek gerekir. Fatih ilçesi Avrupa yakasında yer alan ilçelerden biridir. Fatih ilçesine ulaşım oldukça kolaydır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna