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Fasulye nasıl yazılır? Fasulye kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Fasulye nasıl yazılır Fasulye kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimizde yazılışı yanlış bilinen pek çok kelime bulunuyor. Bu kelimelerin bazılarının yazılışında bazılarında ise sesli harf yazılımında yanlış yapılabiliyor. Yazım yanlışlıklarını önlemek için de kelimelerin yazılışına dikkat etmek gerekir. Kelimelerin doğru yazılışları TDK'nın güncel yazım kılavuzundan sorgulanabilir. Fasulye nasıl yazılır sizler için derledik.

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  Fasulye kelimesinin anlamı taneli sebzeleri tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Konuşma da yapılan bazı kelime hataları yazıma da etki ederek çoğu zaman yazım yanlışı ortaya çıkarıyor. 

 Fasulye Nasıl Yazılır? 

 Dilimizde pek çok kelime söylendiği gibi yazılır. Söylenirken hata yapılan hataların çoğu yazım yanlışına da yol açıyor. Dilimizde en çok yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında ise fasulye kelimesi yer alıyor. Ülkemizde genellikle bu kelime "fasülye" şeklinde telaffuz edildiği için bu şekilde yazılarak yazım yanlışı yapılıyor. Bu kelimenin TDK güncel yazım kılavuzuna göre doğru yazılış şekli ise "fasulye" şeklindedir. 

  Fasulye Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Dilimizde yanlış telaffuz edildiği için yazım yanlışı en fazla yapılan kelimeler arasında fasulye yer alır. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Bu kelimenin TDK sözlüğüne göre yazılışı ise, fasulye şeklindedir. 

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 Yanlış telaffuz edildiğinde "fasülye" şeklinde söylenen bu kelimenin bu hali ile yazılması yazım yanlışlığına neden olur. Dilin korunması ve kelimelerin doğru bir şekilde yazılması için "ü" yerine "u" yazmak gerekir. 

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