Fastboot Nedir Ve Nasıl Yapılır? Fastboot Nasıl Açılır Ve Kapatılır

Teknik olarak, Fastboot, telefonunuzun flash belleğinin flash bölümlerini yazmanıza / değiştirmenize olanak tanıyan bilgisayar sisteminiz için bir yardımcı programdır.

Fastboot Nedir ve Nasıl Yapılır?

Fastboot, bilgisayar ya da android cihazınızın işletim sistemine yüklenmeden cihazınızla iletişim kurmasını sağlar. Ancak, yardımcı programdan yararlanmak için cihazınızı Fastboot modunda başlatmanız gerekir. Basit bir ifadeyle, Fastboot, telefonunuzun temel dosyalarının belirli bölümlerini değiştirmenize izin verir. Üreticiler genellikle güvenlik ve güvenliği sağlamak için bu dosyaları kilitler. Bununla birlikte, üreticilerin çoğu önyükleyicinin kilidinin açılmasına izin verir. İzin verilirse, fastboot moduna önyükleme yapabilir ve farklı fastboot komutlarını kullanarak değişiklik yapmaya başlayabilirsiniz.

Çoğu insan, önyükleyicinin kilidini açmak, özel bir kurtarma işlemini başlatmak, stok üretici yazılımını flaş etmek ve dosya sistemi veya flash bellekte farklı değişiklikler yapmak için Fastboot'u kullanır. Fastboot modu, cihazınızın Fastboot yardımcı programının cihazınızla iletişim kurmasına izin verdiği bir önyükleme modudur. Fastboot komutları yalnızca cihaz bu moda başlatıldığında çalışır. Bu modun en iyi yanı, bu moda erişmek için işletim sisteminin kurulu olmasına gerek olmamasıdır. Sistem düzeyindeki dosyalarda değişiklik yapmak için, kilidi açılmış bir önyükleyiciye sahip olmanız gerekir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, İmalat şirketleri genellikle güvenlik ve güvenlik için önyükleyiciyi kilitler.

Fastboot, Kişisel Bilgisayarınızda Fastboot Moduna bağlanmak ve üzerinde kontrol sağlamak için tasarlanmış bir arayüzdür. Bu şekilde, birkaç basit kod satırı kullanarak Android cihazınızdaki dosyaları bilgisayarınızdan flaş edebilir ve değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, telefonunuzu, her üreticiye özgü olan Hızlı Açılış Moduna geçirmeniz gerekir, bu nedenle kendi kendinize araştırma yapmanız gerekir. Ardından, cep telefonunuz için doğru sürücülere sahip olduğunuzdan emin olmanız ve ardından telefonu bir USB kablosuyla PC'nize bağlamanız ve Komut Satırı Arabiriminiz aracılığıyla Komut İstemi, bash, Terminal vb. Gibi bilgisayarınızda Fastboot'u başlatmanız gerekir. Oradan, Fastboot komutlarınızı çalıştırabilirsiniz.

Fastboot modu ve Bootloader aslında birbirleriyle bağlantılı olarak çalışır. Fastboot moduna girdikten sonra, flash bellekteki belirli dosyalarda istediğiniz değişiklikleri yaparsınız. Bu tam dosyalar, telefonunuzu bir sonraki yeniden başlattığınızda önyükleyici tarafından yüklenen dosyalardır. Temel olarak Bootloader'ın yüklemesi gereken dosyaları kendi dosyalarımızla değiştiriyoruz. Bootloader bu sefer başladığında, kaldırılan eski dosyaları yüklemek yerine, telefona eklediğiniz daha yeni dosyaları yükler.

Fastboot Moduna Neden İhtiyaç Vardır?

Android Cihazından memnun olan ve üzerinde önemli değişiklikler yapmak istemeyen bir kullanıcıysanız, muhtemelen Fastboot'a asla ihtiyacınız olmayacak. Bununla birlikte, Android deneyiminize tam bir revizyon sağlamak istiyorsanız, buna çok ihtiyacınız var. Bu güçlü araç, telefonunuzun yazılımının yapısını doğrudan işletim sisteminden çekirdeğe veya kurtarmaya kadar değiştirmenize olanak tanır.

Fastboot Nasıl Açılır ve Kapatılır?

İlk ve en önemli gereksinim, bilgisayarınızda ADB ve Fastboot sürücülerinin yüklü olması gerektiğidir. Hangi işletim sistemini çalıştırdığınız gerçekten önemli değil. Fastboot açma işlemi oldukça basittir. İlk olarak cihaza uygun ADB ve fastboot sürücülerini yükleyin. Cihazınızı PC'ye bağlayın ve ADB terminalini başlatın. CUSB Hata Ayıklamanın AÇIK olduğundan emin olun.

Açmak için Ayarlar> Geliştirici Seçenekleri'ne gidin ve açın. Geliştirici Seçeneklerini etkinleştirmek için, Telefon Hakkında'ya gitmeniz ve Yapı numarasına 7-8 kez dokunmanız gerekir. Telefona erişime izin vermeniz gerekecek, "İzin ver" dedikten sonra devam edin ve aşağıda verilen komutu girin. Cihaz şimdi fastboot komutlarını kullanacağımız fastboot moduna yeniden başlatacaktır.