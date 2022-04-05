Fason Nedir, Ne Anlama Gelir? Fason Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Önemli sözcüklerin her zaman anlamlarını doğru bilmek gerekiyor. Fason sözcüğü günümüzde çok duyulabilen bir kelimedir. Fason sözcüğü TDK'ya göre, kesim anlamına sahip olan bir kelimedir.

Fason Nedir, Ne Anlama Gelir?

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Sözlüklere bakanlar, fason kelimesinin birçok anlamını görebiliyor. Fason sözcüğü genellikle kesim anlamında kullanılan bir kelimedir. Günümüzde kesim biçimleri arasında yer alan bir kelimedir. Fason kesim, giyim sektöründe çok kullanılan bir kelimedir.

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Fason Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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