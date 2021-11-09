Fasl ne demek, ne anlama gelir? Fasl kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Fasl kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bölüm

2- Evre

3- Aşama

4- Kısım

5- Perde

6- Detay

7- Zaman

8- Parça

9- Cüz

10- Bent

Fasl Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılda literatüre giren fasl kelimenin ilk anlamı kısım ve parçadır. Kitaplarda yer alan bölümlere fasıl denir. Sonuç çıkarmak ve hükme varmak da fasl olarak nitelendirilir.

Fasl Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Fasl kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Yapılması gereken iş, halledilmesi gereken mesele

İkinci Anlamı: Bir bütünü oluşturan parçalardan her biri

Üçüncü Anlamı: Mevsim

Dördüncü Anlamı: Ayrıntıları değerlendirip bir meseleyi çözüme kavuşturmak ve aydınlatmak

Fasl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Kitap seni ilk faslından itibaren içine çekmeye başlıyor.

(Bölüm anlamında kullanılmış)

2- Bu oyunun en çok ikinci faslını beğendim.

(Perde anlamında kullanılmış)

3- Nihayet bulaşık yıkama faslı bitti.

(İş anlamında kullanılmış)