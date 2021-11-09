Fasl kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Bölüm
2- Evre
3- Aşama
4- Kısım
5- Perde
6- Detay
7- Zaman
8- Parça
9- Cüz
10- Bent
Fasl Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Fasl Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre Fasl kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Yapılması gereken iş, halledilmesi gereken mesele
İkinci Anlamı: Bir bütünü oluşturan parçalardan her biri
Üçüncü Anlamı: Mevsim
Dördüncü Anlamı: Ayrıntıları değerlendirip bir meseleyi çözüme kavuşturmak ve aydınlatmak
Fasl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Kitap seni ilk faslından itibaren içine çekmeye başlıyor.
(Bölüm anlamında kullanılmış)
2- Bu oyunun en çok ikinci faslını beğendim.
(Perde anlamında kullanılmış)
3- Nihayet bulaşık yıkama faslı bitti.
(İş anlamında kullanılmış)