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Fasl ne demek, ne anlama gelir? Fasl kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Fasl#Nedir
Fasl ne demek, ne anlama gelir Fasl kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan fasl kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Kelimenin ilk anlamı bir bütünü parçalara ayırmaktır. Bu sözcükten türetilen tafsil, açıklamak anlamına gelirken, mufassal da ayrıntılı demektir. Tiyatro oyunlarının her bir bölümüne de fasıl denir. Fasl ne demek, ne anlama gelir? Örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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Fasl kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Bölüm

2- Evre

3- Aşama

4- Kısım

5- Perde

6- Detay

7- Zaman

8- Parça

 9- Cüz

10- Bent

 Fasl Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyılda literatüre giren fasl kelimenin ilk anlamı kısım ve parçadır. Kitaplarda yer alan bölümlere fasıl denir. Sonuç çıkarmak ve hükme varmak da fasl olarak nitelendirilir.

 Fasl Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre Fasl kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Yapılması gereken iş, halledilmesi gereken mesele

 İkinci Anlamı: Bir bütünü oluşturan parçalardan her biri

 Üçüncü Anlamı: Mevsim

 Dördüncü Anlamı: Ayrıntıları değerlendirip bir meseleyi çözüme kavuşturmak ve aydınlatmak

 Fasl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Kitap seni ilk faslından itibaren içine çekmeye başlıyor.

 (Bölüm anlamında kullanılmış)

 2- Bu oyunun en çok ikinci faslını beğendim.

 (Perde anlamında kullanılmış)

 3- Nihayet bulaşık yıkama faslı bitti.

 (İş anlamında kullanılmış)

 

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#TDK#Fasl#Nedir

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