Fasikül Nedir, Ne Anlama Gelir? Fasikül Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Orijinal dilinde ''fascicule'' şeklinde yazılan bu kelime, fascis sözcüğünden türetilmiştir. Fascis, özet anlamına gelirken, fasikül, bölüm ve parça demektir. Ansiklopedi ve derleme eserlerde bazı bölüm başlıkları fasiküllerle ayrılır. Bu sayede okurlar istedikleri bölümü çok daha hızlı bir şekilde bulabilirler.

Fasikül kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Cüz 2- Parça 3- Mücmel 4- Kısım 5- Nüsha 6- Kitapçık 7- Risale

Fasikül Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ansiklopedi gibi sayfa sayısı fazla olan kitapların ayrı bir kapakla yayımlanan bölümlerine fasikül denir. Sayfa sayısı 20'den az olan fanzin ve dergiler için de aynı sözcük kullanılır.

Test kitaplarının fasikülleri ise konu başlıklarına göre yayımlanır. Örnekler:

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1- Türkçe: Anlatım Bozukluğu Fasikülü 2- Matematik: Kümeler Fasikülü

3- Ülkeler Coğrafyası Fasikülü

Fasikül Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Fasikül kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir bütünü oluşturan parçalardan her biri

İkinci Anlamı: Bir eserin ayrı bir başlıkta ve kapakla yayımlanmış bölümü

Üçüncü Anlamı: Sayfa sayısı az olan neşriyat

Fasikül Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Alelacele çıktığım için fasikülleri kütüphanede unutmuşum.''