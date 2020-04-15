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Eğitim
İHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu'nun merkezi Bursa'dan İstanbul'a taşındı

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul’a taşındı.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu'nun merkezi Bursa'dan İstanbul'a taşındı
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2010 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu aynı yıl eğitim öğretime başladı. 2015-2016 eğitim öğretim döneminde de İstanbul Yerleşkesi’nde ilk öğrencileriyle buluştu. Resmi Gazete’nin 15 Nisan 2020 tarihli sayısında yer alan 2412 no’lu kararla Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu'nun merkezi İstanbul’a taşındı.

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