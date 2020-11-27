Fars Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Fars Dili ve Edebiyatı, üniversitelerin Fen - Edebiyat fakültesinde yer alan bir lisans programıdır. Bu bölüm her yıl 80 öğrenci alan İstanbul Üniversitesi dışında 4 üniversitede daha yer alıyor. Fars Dili ve Edebiyatı bölümünün dersleri neler, bölümden mezun olanlar hangi kurumlarda çalışabilir? Merak edenler için tüm yönleriyle derledik.
Bölümün eğitim programında Fars kültürü ve edebiyatı dışında Hint kültürü ve Urdu diliyle kaleme alınmış eserler de yer alıyor. Seçmeli dersler arasında ise Almanca, İngilizce ve Rusça gibi Avrupa dilleri mevcut.
Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Ülkemizde Fars Dili ve Edebiyatı bölümü, toplam 5 üniversitede bulunmaktadır. İsteyenler öncesinde bir yıl hazırlık okuyarak eğitimlerini 5 yılda tamamlayabilir. Diğer Fen Edebiyat bölümlerinde olduğu gibi bu bölümün öğrencileri de son eğitim yılında Erasmus ile yurt dışına çıkabilir.
Fars Dili ve Edebiyatı Nedir?
Fars Dili, Antik Çağda kurulmuş Pers İmparatorluğunun resmi dilidir. Tarihte kurulmuş en kadim uygarlıklardan biri olan Pers İmparatorluğundan günümüze kadar ulaşan birçok eser bulunmaktadır. Bölümde bu eserlerin analizi yapılır ve günümüz edebiyatı ile farklılıkları tahlil edilir.
Fars Edebiyatı ise ''Klasik'' ve ''Modern'' olmak üzere ikiye ayrılıyor. Günümüzde Farsça kaleme alınmış birçok şiir, roman ve öykü bulunmaktadır.
Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?
Fars Dili ve Edebiyatı bölümünün temel amacı, öğrencilerin dil yetkinliklerini arttırmak ve Fars diliyle yazılmış eserlerin Türkçeye kazandırılmasını sağlamaktır. Fars ve Türk kültürler arasındaki benzer yönleri araştırmak da temel amaçları arasında yer alır.
Fars Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?
Yayınevlerinde çalışabilir. Farsça yazılış eserleri Türkçeye çevirebilir. Serbest çevirmenlik yaparak, herhangi bir yayınevine bağlı olmaksızın çalışma şansları da vardır. Fars Dili ve Edebiyatı mezunlarının yapabileceği diğer işler: Danışmanlık, editörlük ve medya kuruluşlarında üst düzey yöneticilik.
Fars Dili ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?
Tüm üniversitelerde Fars Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllıktır.
Fars Dili ve Edebiyatı Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin TYT sınavına girmesi gerekmektedir. Daha sonra YDT sınavında barajı geçen öğrenciler Fen - Edebiyat fakültelerinin 4 yıllık lisans programında okumaya hak kazanır.
Fars Dili ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?
Fars Dili ve Edebiyatının öğretim dili Türkçedir. Seçmeli dersler arasında İnglizce, Urduca ve Almanca yer almaktadır.
Fars Dili ve Edebiyatı Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Fars Dili ve Edebiyatı DİL puan türüyle öğrenci almaktadır.
Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri
İran Edebiyatı Tarihine Giriş
Fars Kültürü ve Tarihi
Farsça Okuma ve Yazma
Güzel Sanatlar
Farsça Konuşma
3.ve 4. Dönem Dersleri
Türkçeden Farsçaya Çeviri
Osmanlı Türkçesi
Farsça Dikte, Kompozisyon ve Konuşma
Farsça Modern Metinler
Temel Arapça
5.ve 6. Dönem Dersleri
Farsça Basın Dili
Arapça Cümle Bilgisi
Farsça Metin Okuma I - II
Çağdaş Fars Şiiri
İnsan Toplum ve Medeniyet
7.ve 8. Dönem Dersleri
Çağdaş İran Edebiyatı Tarihi
Farsça Yazılı ve Görsel Medya
Mesnevi Şerhi
Osmanlı Türkçesi Metinleri
Klasik Fars Şiiri
Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan seçmeli dersler ise şunlardır:
Temel Almanca
Hint Kültürüne Giriş
Temel İngilizce
Romen Kültürü
Anadolu Selçuklu Tarihi
Temel İtalyanca
Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Fars Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olanlar pedagoji formasyon sertifikası programlarına yazılır. Buradan alacakları sertifika ile birçok kurumda öğretmenlik yapabilir. Bunun dışında bölüm mezunlarının sıklıkla yaptığı işlerden biri çevirmenliktir. Çevirmen olarak çalışacağı kurumların başında yayınevleri ve tercüme ofisleri geliyor. Serbest çevirmenlik yaparak Farsça kaleme alınmış romanları, öyküleri ve bilimsel makaleleri de Türkçe çevirebilirler. Farsça dışında İngilizce ve Almanca gibi Avrupa dillerinden birini bilenler Dışişleri Bakanlığında da iş bulabilir.
Fars Dili ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?
Noter onaylı ve yeminli tercüme ofisleri
Yayınevleri
Televizyon kanalları
Danışmanlık şirketleri
Turizm şirketleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Selçuk Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Martin Artuklu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
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