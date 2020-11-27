Fars Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bölümün eğitim programında Fars kültürü ve edebiyatı dışında Hint kültürü ve Urdu diliyle kaleme alınmış eserler de yer alıyor. Seçmeli dersler arasında ise Almanca, İngilizce ve Rusça gibi Avrupa dilleri mevcut.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ülkemizde Fars Dili ve Edebiyatı bölümü, toplam 5 üniversitede bulunmaktadır. İsteyenler öncesinde bir yıl hazırlık okuyarak eğitimlerini 5 yılda tamamlayabilir. Diğer Fen Edebiyat bölümlerinde olduğu gibi bu bölümün öğrencileri de son eğitim yılında Erasmus ile yurt dışına çıkabilir.

Fars Dili ve Edebiyatı Nedir?

Fars Dili, Antik Çağda kurulmuş Pers İmparatorluğunun resmi dilidir. Tarihte kurulmuş en kadim uygarlıklardan biri olan Pers İmparatorluğundan günümüze kadar ulaşan birçok eser bulunmaktadır. Bölümde bu eserlerin analizi yapılır ve günümüz edebiyatı ile farklılıkları tahlil edilir.

Fars Edebiyatı ise ''Klasik'' ve ''Modern'' olmak üzere ikiye ayrılıyor. Günümüzde Farsça kaleme alınmış birçok şiir, roman ve öykü bulunmaktadır.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Fars Dili ve Edebiyatı bölümünün temel amacı, öğrencilerin dil yetkinliklerini arttırmak ve Fars diliyle yazılmış eserlerin Türkçeye kazandırılmasını sağlamaktır. Fars ve Türk kültürler arasındaki benzer yönleri araştırmak da temel amaçları arasında yer alır.

Fars Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?

Yayınevlerinde çalışabilir. Farsça yazılış eserleri Türkçeye çevirebilir. Serbest çevirmenlik yaparak, herhangi bir yayınevine bağlı olmaksızın çalışma şansları da vardır. Fars Dili ve Edebiyatı mezunlarının yapabileceği diğer işler: Danışmanlık, editörlük ve medya kuruluşlarında üst düzey yöneticilik.

Fars Dili ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?

Tüm üniversitelerde Fars Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllıktır.

Fars Dili ve Edebiyatı Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin TYT sınavına girmesi gerekmektedir. Daha sonra YDT sınavında barajı geçen öğrenciler Fen - Edebiyat fakültelerinin 4 yıllık lisans programında okumaya hak kazanır.

Fars Dili ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?

Fars Dili ve Edebiyatının öğretim dili Türkçedir. Seçmeli dersler arasında İnglizce, Urduca ve Almanca yer almaktadır.

Fars Dili ve Edebiyatı Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Fars Dili ve Edebiyatı DİL puan türüyle öğrenci almaktadır.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

İran Edebiyatı Tarihine Giriş

Fars Kültürü ve Tarihi

Farsça Okuma ve Yazma

Güzel Sanatlar

Farsça Konuşma

3.ve 4. Dönem Dersleri

Türkçeden Farsçaya Çeviri

Osmanlı Türkçesi

Farsça Dikte, Kompozisyon ve Konuşma

Farsça Modern Metinler

Temel Arapça

5.ve 6. Dönem Dersleri

Farsça Basın Dili

Arapça Cümle Bilgisi

Farsça Metin Okuma I - II

Çağdaş Fars Şiiri

İnsan Toplum ve Medeniyet

7.ve 8. Dönem Dersleri

Çağdaş İran Edebiyatı Tarihi

Farsça Yazılı ve Görsel Medya

Mesnevi Şerhi

Osmanlı Türkçesi Metinleri

Klasik Fars Şiiri

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan seçmeli dersler ise şunlardır:

Temel Almanca

Hint Kültürüne Giriş

Temel İngilizce

Romen Kültürü

Anadolu Selçuklu Tarihi

Temel İtalyanca

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Fars Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olanlar pedagoji formasyon sertifikası programlarına yazılır. Buradan alacakları sertifika ile birçok kurumda öğretmenlik yapabilir. Bunun dışında bölüm mezunlarının sıklıkla yaptığı işlerden biri çevirmenliktir. Çevirmen olarak çalışacağı kurumların başında yayınevleri ve tercüme ofisleri geliyor. Serbest çevirmenlik yaparak Farsça kaleme alınmış romanları, öyküleri ve bilimsel makaleleri de Türkçe çevirebilirler. Farsça dışında İngilizce ve Almanca gibi Avrupa dillerinden birini bilenler Dışişleri Bakanlığında da iş bulabilir.

Fars Dili ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?

Noter onaylı ve yeminli tercüme ofisleri

Yayınevleri

Televizyon kanalları

Danışmanlık şirketleri

Turizm şirketleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Selçuk Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Martin Artuklu Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi