Farklı sınıflarda okuyan kardeşler aynı odada uzaktan eğitim görüyor

Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Gül Arpaut'un sosyal medyadan paylaştığı ve farklı eğitim kademelerindeki iki kardeşiyle aynı odada uzaktan eğitim derslerine katıldığını gösteren fotoğraf beğeni topladı. Seher ve Yetiş Arpaut çifti, eğitimin üç farklı kademesinde okuyan çocuklarının uzaktan eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri ve birbirine destek olmaları için evlerinin bir odasını sınıfa çevirdi. Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2'nci sınıf öğrencisi abla Gamze Gül Arpaut ise odanın her bir köşesine okudukları okulun ismini yazarak bu sürece katkı sundu. Böylece aynı odada abla Gamze Gül ve kardeşleri 11’inci sınıf öğrencisi Cihat ile ilkokul birinci sınıf öğrencisi Zehra, eğitimlerini sorunsuz şekilde sürdürüyor.

‘NE DERSİNİZ? UZAKLAŞTIKÇA YAKINLAŞTIK BENCE’

Uzaktan eğitim dersleri devam ederken Gamze Arpaut, çekilen fotoğrafı "Öğretmenlerimiz ekran başında, biz evdeyiz. Üç kardeş aynı odada üç ayrı sınıfta birlikteyiz. Ne dersiniz? Uzaklaştıkça yakınlaştık bence" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

‘BİRBİRİMİZE DESTEK OLARAK EĞİTİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ’

Gamze Gül Arpaut, içinde bulunulan süreci evde kalarak ve uzaktan eğitim alarak devam ettirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yapılan uyarıları dikkate alarak evden çıkmıyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimle birlikte uzaktan eğitim aracılığıyla verilen dersleri kaçırmadan takip ediyoruz. Ailemin de desteğiyle adeta bir sınıfa çevirdiğimiz odamızda, aynı anda hem üniversite hem lise hem de ilkokul dersleri devam ediyor. Aynı odada olmamız, derslere olan motivasyonlarımızı da arttırdı. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Ben, hep yanımda olduğu için hocalarıma ve üniversiteme sonsuz teşekkür ediyorum. Kardeşlerimin sorunsuz bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağladığı için Milli Eğitim Bakanımıza ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum."

REKTÖR UZUN, TELEFON AÇARAK TEBRİK ETTİ

Gamze Gül Arpaut'u telefonla arayarak tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Arpaut ile birlikte salgına karşı büyük bir hassasiyet gösteren tüm öğrencilere teşekkür etti. Uzun, şunları söyledi:

"Mücadele ettiğimiz salgına karşı gerekli tedbirleri alarak büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz gibi eğitim-öğretimi de sekteye uğratmadan devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her gün ortalama 400 canlı dersin işlendiği sanal sınıflarda öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi buluşturarak, evde kalarak geçirdiğimiz bu günleri en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Uzaklaştıkça yakınlaşıyor ve aramızdaki mesafeleri geleceğe olan inancımızla kapatıyoruz. Bu süreçte fedakarca çalışan öğretim elamanlarımız ile gösterdikleri ilgi ve özverilerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum."