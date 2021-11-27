Farklı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Farklının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Örnek Cümleler: 1- Farklılık peşinde olanların birbirini taklit etmesi bana gülünç geliyor.
2- Farklı insanları her zaman sevmişimdir. Farklı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Farklı kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.
Farklı kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Aynı
2- Standart
3- Eş
4- Benzer
5- Misal
6- Müşabih
7- Tıpkı
8- Kopya
9- Taklit
10- Emsal
Farklı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Değişik:
''Değişmek'' fiilinden türetilmiş olan değişik, alışılmadık, tuhaf ve farklı demektir.
2- Sıra Dışı:
Sıra ve dış kelimelerinden oluşan sıra dışı, hem farklı hem de marjinal anlamına gelir.
3- Başka:
İlk anlamı öteki ve diğer olan başka kelimesi, farklı ve sıra dışı manasında da kullanılır.
4- Benzersiz:
Benzersiz, bir dengi ve eşi olmayan demektir.
Farklının Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Konuları çok değişik bir bakış açısıyla analiz ediyorsun.
2- Bana sıra dışı bir film önerir misin?
3- Başka eklemek istediğin bir şey var mı?
4- Ona karşı daha önce hissetmediğim, benzersiz duygular hissediyorum.