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Farklı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Farklının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Farklı#Eş Anlamlısı
Farklı kelimesinin eş anlamlısı nedir Farklının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçen fark kelimesi, iki ya da daha fazla sayıdaki şeyin sahip olduğu ayırt edici özellik demektir. Fark etmek ise, ayrı özelliklere sahip nesneleri ve olguları birbirinden ayırmak anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan birçok tamlama ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılır.

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Örnek Cümleler: 1- Farklılık peşinde olanların birbirini taklit etmesi bana gülünç geliyor.

2- Farklı insanları her zaman sevmişimdir. Farklı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Farklı kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

 Farklı kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Aynı

 2- Standart

3- Eş

4- Benzer

5- Misal

6- Müşabih

7- Tıpkı

8- Kopya

 9- Taklit

10- Emsal

 Farklı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Değişik:

 ''Değişmek'' fiilinden türetilmiş olan değişik, alışılmadık, tuhaf ve farklı demektir.

 2- Sıra Dışı:

 Sıra ve dış kelimelerinden oluşan sıra dışı, hem farklı hem de marjinal anlamına gelir.

 3- Başka:

 İlk anlamı öteki ve diğer olan başka kelimesi, farklı ve sıra dışı manasında da kullanılır.

 4- Benzersiz:

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 Benzersiz, bir dengi ve eşi olmayan demektir.

 Farklının Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Konuları çok değişik bir bakış açısıyla analiz ediyorsun.

 2- Bana sıra dışı bir film önerir misin?

 3- Başka eklemek istediğin bir şey var mı?

 4- Ona karşı daha önce hissetmediğim, benzersiz duygular hissediyorum.

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#TDK#Farklı#Eş Anlamlısı

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