Farklı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Farklının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Örnek Cümleler: 1- Farklılık peşinde olanların birbirini taklit etmesi bana gülünç geliyor.

2- Farklı insanları her zaman sevmişimdir. Farklı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Farklı kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

Farklı kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Aynı

2- Standart

3- Eş

4- Benzer

5- Misal

6- Müşabih

7- Tıpkı

8- Kopya

9- Taklit

10- Emsal

Farklı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Değişik:

''Değişmek'' fiilinden türetilmiş olan değişik, alışılmadık, tuhaf ve farklı demektir.

2- Sıra Dışı:

Sıra ve dış kelimelerinden oluşan sıra dışı, hem farklı hem de marjinal anlamına gelir.

3- Başka:

İlk anlamı öteki ve diğer olan başka kelimesi, farklı ve sıra dışı manasında da kullanılır.

4- Benzersiz:

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Benzersiz, bir dengi ve eşi olmayan demektir.

Farklının Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Konuları çok değişik bir bakış açısıyla analiz ediyorsun.

2- Bana sıra dışı bir film önerir misin?

3- Başka eklemek istediğin bir şey var mı?

4- Ona karşı daha önce hissetmediğim, benzersiz duygular hissediyorum.