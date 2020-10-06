Farklı bir Afrika deneyimi

Maasai kabilesinden kiralanan 800 hektarlık alanda yer alan kamp, kendi özel iniş pistine sahip bir vahşi yaşam ortamı ve laboratuvarı. Aynı anda 60 öğrenciyi ağırlayabilen kampta, gençler bozkırda, bulut ormanlarında, tepeler ve doğal koruma alanlarında, ekosistemi ilgilendiren sorunları anlayabiliyor, çevreye yapılan geziler esnasında, vahşi hayvanların korunabilmesinin en iyi yolunu öğreniyorlar.

AMAÇ FARKINDALIK SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK

Kampın amacı doğayla bağlantı kurma, insan ve doğa arasındaki dengeyi inşa etmek. Deneyimsel öğrenme yöntemi ile öğrencinin kişisel ve kişilerarası gelişimini ilerletmek. Liderlik özelliklerini geliştirmek. Çevrecilik ve doğal kaynakların korunması ile ilgili farkındalık seviyesini yükseltmek. Ortak bir hedefe ulaşmak için etkili işbirliği çalışmasını öğretmek. Öğrenciler kamp boyunca, ekolojik bir ortamda yaşarken, ekoturizmin nasıl geliştirilip, teşvik edileceğini de öğreniyor.

YEREL ÖĞRENCİLERLE ORTAK PROJE

Günlük yapılacak aktivitelerin yer aldığı örnek bir program ise şöyle:

Pazartesi: Yerel Maasai okulunda öğrenilmiş tecrübeleri paylaşmayı içeren ders ve spor. Okulda öğretmenlik. Yerel öğrencilerle birlikte projeler yapma. Akşam Maasai müzik ve dansını keşfetme.

Salı: Rehber ve iz sürücüler eşliğinde, Chyulu Tepeleri’ndeki bulut ormanına yolculuk, bir doğa ortamını keşfederken, botanik safari tecrübesi. Akşam, yerel uzmanlarla doğal yaşamı koruma eğitimİ.

Çarşamba: Mzima şelalelerini ve Shetani Lav Akıntısını görmek için, Tsavo Batı Milli Parkı’na safari. Akşam, Maasai’li çocuklarla film ve üzerine tartışmalar.

Perşembe: Rehberler ve Maasai’li çocuklarla takım çalışması; yeniden ağaçlandırma için ağaç dikimi, botanik bahçeleri veya organik çiftliklerde çalışma. Öğle, iz sürücülerle birlikte yürüyüş. Spor ve meditasyon. Akşam, kendi doğal yaşamı koruma projeniz için hazırlık.

Cuma: Maasai koyünde sabah; öğrencilerle yaratıcı aktiviteler ve el işi. Öğle, kampta eko-turizm konsepti ve örnekleri üzerine çalışmalar; güneş enerjisi teknolojisi, su çekme ve filtreleme hakkında bilgiler. Akşam, köyde veda partisi.