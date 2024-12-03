‘Farkındaysan Beraberiz’

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu'ndaki Ayhan Şahenk Ortaokulu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, duyarlılığın, sevginin ve dayanışmanın anlamının yeniden hatırlandığını söyledi.Özel gereksinimli öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmanın, potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için her türlü desteği sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu belirten Yentür, "Bizler için en büyük engel, insanların farklılıklarıyla eşit şekilde kabul edilmesini zorlaştıran ön yargılardır. Sevgili öğrenciler, sizler, arkadaşlarınızı anlayıp desteklediğinizde, aslında daha güçlü bir toplumun temelini atıyorsunuz. Bunu asla unutmayın. Bu anlamlı günün, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Unutmayalım ki bir toplumun gelişmişliği, dezavantajlı gruplarına sağladığı olanaklarla ölçülür" ifadelerini kullandı.

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Yentür, özel gereksinimli bireylerin topluma katılımının önemini vurgulayarak, bu bireylerin güçlü olduğu alanları keşfedip geliştirmelerini sağlamanın da ortak sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıklarını, gelişim özelliklerini esas alarak kapsayıcı bir eğitim anlayışı uyguladıklarını ifade eden Yentür, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 39 ilçemizin temel eğitim kademesinde bulunan 1831 özel eğitim sınıfında tam gün, 1087 sınıfta ise yarım gün olarak eğitim hizmeti sunuluyor. Bu sınıflarda yaklaşık 10 bin hafif düzeyde, 3 bin 600 orta-ağır düzeyde öğrencimiz eğitim görüyor. Ayrıca görme ve işitme engelli öğrencilerimize yönelik özel eğitim kurumlarımızla hizmet sunmaya devam ediyoruz. Kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları kapsamında ise 50 bine yakın öğrencimiz genel eğitim okullarında öğrenim görüyor."

Yeni Maarif Modeli'nin, özel gereksinimli öğrencilerin potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmesini hedeflediğini dile getiren Yentür, öğrencilerin toplumsal hayata kazandırılmasını, istihdamlarını, engellilik konusunda bilinç düzeyini artırmayı amaçladıklarını aktardı.

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ÖĞRENCİLERDEN EL ÜRÜNLERİ SERGİSİ DE AÇILDI

Yentür, eğitimde erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik projeleriyle öğrencilerin eğitim yolculuklarını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Programda, Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Ozan Demir perküsyon dinletisi sunarken, Sıdıka Doğruöz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ise Barış Manço'nun ‘Kara Sevda’ adlı şarkı eşliğinde gösteri yaptı. Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin de müzik gösterisi sunduğu programda, tüm konuşmalar işaret diliyle salondaki katılımcılara aktarıldı.

Program kapsamında okulun fuaye alanında Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu, Çamlıca Özel Eğitim Uygulama Okulu, Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Sıdıka Doğruöz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı resim, seramik ve çeşitli el ürünlerini içeren sergisi de ziyarete açıldı.