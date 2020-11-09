‘Fark yaratanlar’ aranıyor

Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana, toplumsal sorunlara çözümler üreten sosyal girişimcileri, aktivistleri ve değişim aktörlerini; destekleyen, görünür kılan ve topluma ilham veren ‘Fark Yaratanlar Programı’ 12’nci sezonunda Türkiye’nin ‘Fark Yaratanları’nı arıyor. Yeni sezonda da ‘Fark Yarat Hayatlar Değişsin’ sloganıyla devam eden programa, 30 Kasım’a kadar başvuru yapılabiliyor.

Programın insanın içindeki değişim gücünü öne çıkararak pek çok kişiye ilham olduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “11 yılda 81 ilden 4 binin üzerinde başvuru aldık ve 195 fark yaratanın hikayesini görünür kılarak toplumda yeni umutlar yeşerttik. Bireysel çabanın sivil toplumun gelişmesi için çok kıymetli bir kaynak olduğunu, değişime inanan bireylerin neler başardığını bu yolculukta görüyoruz. Sabancı Vakfı olarak hikayelerini paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz fark yaratanlar çevrelerine ilham verdi ve pek çok farklı kurumdan da ödül ve destek alarak yollarına devam etti. Bu yıl programa daha çok hikâyenin başvurmasını umuyoruz. Fark yaratanlarımızın çalışmalarını yakından takip edecek ve onların çalışmalarını bir adım ileri taşımak için gerekli olan strateji, sürdürülebilirlik, etki ölçümü gibi konularda eğitim ve atölyeler düzenleyeceğiz. Sivil toplum ve sosyal girişimcilik alanının etkili isimlerinden mentorluk almalarını sağlayacağız. 12’nci yılında da Fark Yaratanlar Programı, sunduğu mentorluk desteği, eğitim ve atölyelerle birlikte sadece bir takdir programı değil, sivil alanın ihtiyaçlarına cevap veren bir kapasite geliştirme programı olacak” dedi.