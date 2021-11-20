Fark yaratan öğretmenler Ankara’da

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Bakanlık, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, mesleğinde katma değer üreten öğretmenleri Ankara'da misafir edecek.

Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 81 ilden, öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş ‘eğitimde fark yaratan 81 öğretmen’ belirlendi.

Şehit öğretmen yakınlarıyla, engelli öğretmenler ile yurt dışında görev yapanların da arasında bulunduğu öğretmenler, Başkentte ağırlanacak. Ankara'ya 81 ilden davet edilen öğretmenlerden bazılarının hikayesi şöyle:

KIZ ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEYEN AİLELERİ İKNA ETTİ

Yavuz Sultan Selim İlkokulu sınıf öğretmenlerinden İsa Güngör, Van'ın Erciş ilçesine bağlı bir köy ilkokulunda görev yaptığı sırada çeşitli nedenlerle kız çocuklarını okula göndermeyen aileleri ikna etti.

Burada 4 öğrencinin ilkokula devam etmesini, ilkokul mezunu 2 öğrencinin de ortaokula başlamasına vesile olan Güngör, köydeki aileleri ziyaret ederek okuma yazmanın önemini anlattı.

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Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu'nda ‘Kız Çocuklarının Eğitiminde Aile ve Köy Kültürünün Rolü’ ve ‘Köyde Öğretmen Olmak: Etnografik Bir Çalışma’ başlıklı bildiri sunan Güngör, köy okulundaki 4 yıllık deneyimine yönelik incelemelerin yer aldığı ‘Köyde Öğrenci Olmak: Etnografik Bir Çalışma’ isimli yüksek lisans tezini yazdı.

TÜRK KADINININ ÜRETKENLİĞİ VE BAŞARISINI FRANSA'DA TANITTI

Paris Eğitim Ataşeliği Merkezi ve Çevresi Türkçe Öğretmeni Derya Oğuz, Türk kültürünü yurt dışında tanıtmak ve sevdirmek amacıyla ‘Kahramanım Elimden Gelir’ projesini geliştirdi.

Buradaki Türk kadınlarına, Türk kültürünün kahramanlarını kendi el emekleriyle üretebilmeleri için örgü kursu veren Oğuz, kursta üretilen ürünleri Türkçe derslerinde materyal olarak kullandı.

Oğuz, kursta üretilen Türk kültürüne ait ögeleri yıl sonu sergilerinde Fransız toplumuna da tanıttı.

Proje kapsamında kahramanlarla ilgili yazdığı Fransızca metinleri öğrencileriyle birlikte derslerde ve milli kutlamalarda müzikli olarak canlandıran Oğuz'un, Fransa'da ilgi ve beğeniyle karşılanan "Karagöz et Hacivat", "Keloğlan et Son Vélo Eolien" isimli eserleri de bulunuyor.

YAZARLIK TEKNİKLERİNİ GELİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLERİ ŞİİR VE HİKAYE DALINDA ÖDÜLLER ALDI

Hamburg Eğitim Ataşeliği kadrosunda Stadtteilschule am Hafen okulunda Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda Almanca öğretmeni olan Oğuzhan Turgay Özdemir, 2017'de atandığı Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesinde Yaratıcı Yazarlık Kulübünü kurdu.

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Özdemir'in yazma tekniklerini öğrettiği öğrencileri, şiir dalında İstanbul altıncılığı, hikaye dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği, hikaye üslubu dalında Sabahattin Ali Özel Ödülü, Amerikan Ulusal Roman Yazma Yarışmasında derece ödülleri aldı.

Erasmus Projesi kapsamında Freie Universität Berlin'de Alman kökenli ABD'li yazar Gregor Hens tarafından uzaktan eğitimle verilen yazarlık kursunu başarıyla tamamlayan Özdemir'e, BluTV tarafından bir dizi senaryosu yazması teklif edildi. Özdemir'in, Hamburg'taki görevine atanması nedeniyle çalışmalarına başladığı dizi senaryosu yarım kaldı.

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"SANAT AĞACIM" PROJESİYLE ÖĞRENCİLERİN YARATICI YÖNLERİNİ ÖNE ÇIKARDI

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Üçkuyu İlkokulunda müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan Harun Dağlı, önceki yıllarda ana sınıfı olarak kullanılan ancak sonra depo, kömürlük ve benzeri ihtiyaçlar için kullanılan dersliğin tadilatını yaparak eğitim-öğretim hizmetine açtı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmelerdeki hayırsever iş adamlarının yardımlarıyla okulun tadilat ve yenilenmesini sağlayan Dağlı, okul bahçesinin güzelleştirilmesi için 250 metrekare alanı çimlendirdi ve ağaç dikti.

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Dağlı, Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning faaliyeti kapsamında, "Sanat Ağacım/My Art Tree" isimli projeyle öğrencilerin yaratıcı yönlerini öne çıkardı ve sanat görüşlerini geliştirmeye çalıştı.

Dağlı, "Sanat Ağacım/My Art Tree" projesiyle Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi Ödülü'nü aldı. Geçen yıl, COVID-19 nedeniyle 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilden seçilen ve eğitimde fark oluşturan öğretmenlerle çevrim içi ortamda bir araya gelinmişti.