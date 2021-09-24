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Fare Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Evde Beslenen Farelerin Adları Nedir?

Fare Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir Evde Beslenen Farelerin Adları Nedir

Fareler, kemiriciler takımı içerisinde yer almaktadır. Bu hayvanlar aynı zamanda sıçangil cinsine mensuptur. Fareler çok hızlı hareket etmeleri ile bilinmektedir. Bunun yanında hızlı bir şekilde üreme özellikleri de bulunmaktadır. Fare türleri ve çeşitleri nelerdir? Evde beslenen farelerin adları nedir detayları ile derledik.

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Fareler, kök, tahıl, böcek, ot gibi farklı yiyecekler ile beslenmektedir. Fare ile insanların genetik yapısı birbirlerine benzer olması ve bu canlıların hızlı bir şekilde üreyebilmeleri nedeni ile genellikle kobay olarak kullanılmaktadırlar. 

 Fare Türleri ve Çeşitleri Nelerdir? 

 Ülkemizde ve dünyada yaşayan pek çok farklı fare türü bulunmaktadır. 

Ev Faresi 

 Bu fare türü oldukça küçük canlılardır. Boyları ve yapıları yaşadıkları iklim şartları, beslenme şekillerine bağlı bir şekilde değişmektedir. Bu farelerin boyları genellikle 10 cm civarındadır. Sıcak havalarda evlere çok fazla gelmezler. Ancak kışın soğuk havalarda evlere yerleşerek insanların yiyeceklerine ortak olmaktadırlar. 

Lağım Faresi 

Bu tür isminden de anlaşılacağı gibi lağım suları içerisinde yaşamaktadır. Bu farelerin boyları oldukça küçüktür. En fazla 30 cm kadar olabilmektedirler. Güçlü ve aynı zamanda tehlikeli bir yapıları vardır. Doğal afet ya da bazı özel durumlarda insanlara ve tarlalara saldırdıkları bilinir. Koloni olarak yaşamaktadırlar ve bu koloniler oldukça kalabalıktır. 

Çatı Faresi 

 Çatı fareleri evlerin bodrumlarında ya da çatılarında yaşamlarını sürdürmektedir. Ev farelerinden oldukça büyüktürler. Ancak lağım farelerine göre boyları daha kısadır. Yaklaşık 20 ile 25 cm arasında olabilirler. Tırnakları ve ayakları oldukça güçlüdür. Böylece binaların üst katlarına tırmanma becerileri bulunmaktadır. 

Kör Fare 

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 Kör fareler genellikle evlerde değil ekinlerin arasında yaşarlar. Toprak altında yaşamaktadırlar. Gözleri deri altlarında bulunmaktadır. Tarla ve ekin olan bölgelerde toprak altına yuva yaparlar. Yumru gövdeli olan bitkilerin kökleri ile beslenirler. Sürekli toprak altında yaşamalarından dolayı derileri oldukça ince ve bunun yanında son derece hassastır. 

Su Faresi 

 Bu farelerin yapıları diğer farelere göre daha farklıdır. Vücudu daha uzundur ve kuyruk kısmında kıllar vardır. Parmak aralarında perdeler bulunmaktadır. Bu perdeler su içinde yüzmesini daha kolay bir hale getirmektedir. Gündüz saatlerinde her yerde bulunabilirler. Bitkisel bazlı beslenmektedirler. Bunun dışında sudaki küçük balık, midye, karides gibi canlıları da tüketmektedir. 

Tarla Faresi 

 İsminden de anlaşılacağı gibi bu cins tarlalarda yaşamaktadır. Yaklaşık 16 ile 18 cm arasında boyları vardır. Oldukça hızlı bir şekilde üremektedirler. İnsanlara çok fazla zarar veren bir türüdür. Tarlalardaki ekili meyve ve sebzeler ile beslenirler. Bu da ekinlere oldukça fazla zarar vermeleri anlamına gelir. 

Orman Faresi 

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 Yapı bakımından diğer fare türlerine benzerlik gösterse de yaşayış biçimi bakımından oldukça farklıdır. Doğal ortamlarda yaşamlarını sürdürürler. Yuvalarını ağaç kovukları ya da yer altına yağmaktadırlar. 

 Evde Beslenen Farelerin Adları Nedir? 

 Kemirgenler genellikle evcil hayvan olarak evlerde beslenebilmektedir. Evcilleştirilmeleri halinde oldukça uysal ve son derece zeki hayvanlardır. Evlerde beslenen kemirgenler hamster ile Gine domuzudur. 

 Hamsterlar dış görünüş bakımından diğer farelere benzerlik göstermektedir. Ancak bu canlılar oldukça farklıdır. Sırt bölgeleri kahverengidir. Karın ve ayak bölgeleri ise beyazdır. Ancak farklı renklerde olan türleri de bulunmaktadır. 

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 Evcil hayvan olarak beslenen fare türlerinin bakımı son derece kolaydır. Bunun için bir kafes ve dengeli bir beslenme yeterli olacaktır. Evcilleştirilen fare türleri iyi birer arkadaş olmaktadır. 

 Küçük olsalar da bu canlılar çok hareketlidir. Bu nedenle kafeslerinin büyük olması gerekmektedir. Kafes içerisinde saklanabilecekleri ve uyuyabilecekleri birkaç yer olması gerekmektedir. Sağlıklı bir yapıları vardır. Ancak düzenli olarak veterinere gitmeleri gerekmektedir.

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