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Fare nasıl yakalanır? Eve giren fare nasıl çıkarılır, fareyi ne kaçırır?

#Fare#Hayvan#Kemirgen
Fare nasıl yakalanır Eve giren fare nasıl çıkarılır, fareyi ne kaçırır

Ev içerisinde rahatsız edici her şeyden uzak durmak gerekir. Özellikle kuytu köşelerden eve giren bir fare her türlü olumsuz durumu yaşatacaktır. Fare nasıl yakalanır? Eve giren fare nasıl çıkarılır, fareyi ne kaçırır? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

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Fare yakalamak için çeşitli alternatifler kullanılabilir. Eve giren fareden kurtulmak için ağır kokusu olan naftalin kullanılabilir. Fareler naftalinin kokusundan rahatsız olacaklardır.

 Fare Nasıl Yakalanır?

 Fareler karınlarını doyurmak için evlere girerler. Karınlarını doyurmak için eve giren fareleri yakalamak için çeşitli yöntemler kullanılır. En sinir bozucu haşerelerden birisi olan fareler oldukça hızlı canlılardır. Onları yakalamak da oldukça zordur. Fareler ultrasonik cihazlar ile yakalanabilir. Ayrıca ultrasonik fare kovucu cihazlar ile fareler uzaklaştırılır. Bazı durumlarda ise fare kovan spreyler kullanılabilir. Doğal yöntemler uygulanırken evin içerisine belirli bir alana karton yerleştirilir. Kartonun üzerine ise alçı el ile yuvarlanarak konulur. Ekmek kırıntıları da alçı ile bulandıktan sonra kartonun yan kısmına su konulur. Tuzağı fark etmeyen fare kutunun içine düşecektir.

 Eve Giren Fare Nasıl Çıkarılır?

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 Eve giren fareyi kaçırmak için pek çok alternatif olabilir. Öncelikle fare yakalamak için çeşitli tuzaklar hazırlanabilir. Tuzakların işe yaramadığı durumlarda ise fare kaçıran yöntemler kullanılır. Fare yakalamak için en etkili yöntem ultrasonik fare kovucu ürünlerdir. Ultrasonik fare kovucu ürünler ile fareler ve haşereler evden kovulabilir. Bunun yanı sıra naftalin ağır koktuğu için fareleri uzaklaştırmak için oldukça etkili olabilir. Fareler naftalinin kokusundan eve giremezler. Soğan ve sarımsak kokusu da ağır olduğu için fareleri evin içerisinden uzaklaştıracak olan bir yöntemdir.

 Fareyi Ne Kaçırır?

 Evlerde ortaya çıkan fare çok can sıkıcı olabilir. Farelerin evden gitmesini sağlamak için belli noktalara fare konulabilir. Fareler naftalin sayesinde evden uzaklaşacaklardır. Evin içerisinde bir kaç bölgeye naftalin koymak çok etkili olacaktır. Evde farelerin olduğu yere soğan konulduğunda fareler kokudan rahatsız olarak o bölgeden uzaklaşırlar. Ayrıca marketlerde satılan fare spreyleri de fareyi kaçırmak için etkili olur. Fare spreyi sayesinde fareler eve gelemez. Fare spreyi kullanırken de çok dikkat edilmelidir. Mutlaka eldiven takıldıktan sonra sprey sıkılmalı ve 1 saat evden uzaklaşılmalıdır.

 Fareleri evden uzaklaştırmak için karanfil de kullanılabilir. Karanfil kokusu fareleri rahatsız etmektedir. Eve fare giriyorsa mutlaka bu yöntem denenmelidir. Evde farelerin girdiği yere 5 ve ya 6 tane karanfil konulabilir. Farenin rahatsız olduğu maddelerden birisi de alüminyum folyo olarak bilinir. Farenin girdiği yerlere alüminyum folyo konulduğunda fareler rahatsız olacak ve girmeyecektir. Evlerden fareleri uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler denenebilir. Keskin kokulu maddeler ile fareler uzaklaştırılır. Bunun yanı sıra farelerin girdiği evde yakalama yöntemleri kullanılabilir.

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 Uzun zamandır fare bulunan evlerde profesyonel ilaçlama yaptırılabilir. Profesyonel bir ekip tarafından yapılan ilaçlama sonucunda evdeki tüm farelerden de kurtulmuş olunur. Hızlı çoğalabilen fareler aynı zamanda doğanın da en zararlı varlıklarıdır. Güçlü ön dişleri olan fareler sert cisimleri dahi kemirebilirler. Ayrıca çok hızlı hareket edebilen fareleri kontrol altında tutmak da oldukça zordur. Farelerden kurtulmak için evlerde farelere yaşam alanı bırakmamak gerekir. Muhtemel yaşam alanı olan evler de mutlaka temiz tutulmalıdır. Evdeki farelerden kurtulmak için kedi sahiplenmek de etkili bir yöntem olacaktır. Kediler fare sesini insanlardan daha iyi algılar.

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 Kedi idrarı fareleri kaçırma özelliğine sahiptir. Evin belli bölgelerinde yer alacak olan kedi kumları da fareleri uzaklaştırabilir. Özellikle evdeki fareleri göndermek için fare kapanı da rahatlıkla kullanılabilir.

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#Fare#Hayvan#Kemirgen