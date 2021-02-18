Fare Çıktığı Deliği Bilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Geçmişte yaşanan tecrübeler atasözlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu sözleri kimlerin söylediği bilinmese de insanlara öğüt vermek amacı ile söylendiği bilinmektedir. Fare çıktığı deliği bilir atasözü de bu amaçla söylenen atasözleri arasındadır.

Fare Çıktığı Deliği Bilir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözü bir kişi bir suç işlediği zaman bu suçu açığa çıktığında nereye saklanması gerektiğini de ayarlamıştır anlamında kullanılmaktadır. İnsanlar toplumda onaylanmayacak bir işe kalkıştıklarında bu işin açığa çıkması durumunda nasıl sıyrılacaklarını bilirler.

Fare Çıktığı Deliği Bilir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Müteahhit tüm suçlamalardan kurtuldu, ne de olsa fare çıktığı deliği bilir.

Burada müteahhidin yapmış olduğu suçlar için kılıfını hazırladığı ve suçlar ortaya çıkınca bunun içinden bir şekilde sıyrıldığı anlatılmaktadır.